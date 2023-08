Cera (Fi) respinge le critiche: “Sullo stato delle strade oristanesi pesa l’inefficienza della Provincia”

Una stoccata a cui ha risposto il consigliere regionale del gruppo Forza Italia Sardegna Emanuele Cera. “Appare quanto mai inopportuno e fuori luogo il richiamo e l’accusa di disinteresse denunciata pubblicamente da un ex consigliere regionale dell’Oristanese”, scrive Cera. “Malgrado conosca alla perfezione le inefficienze della Provincia di Oristano, amministrata da anni da un esponente del suo partito, sembrerebbe da lui stesso indicato per la nomina di amministratore straordinario, che di straordinario veramente poco e niente ha fatto, si permette di accusare pretestuosamente chi responsabilità non ha. L’ex consigliere, pur di ritagliarsi uno spazio di visibilità, vista l’ormai prossima tornata elettorale, accusa l’Assessorato dei Lavori pubblici e i consiglieri regionali di non occuparsi delle questioni relative alla viabilità provinciale. Gli sarebbe bastato tacere o fare una sana autocritica per evitare la figura che dopo la mia replica circostanziata, sicuramente farà, magari accollandosi umilmente tutte o almeno la buona parte delle responsabilità inerenti lo stato in cui versano le province e in modo particolare quella di Oristano”.

Pochi giorni fa l’ex consigliere regionale del Pd Antonio Solinas aveva attaccato il Governo regionale, accusandolo di aver ridotto o cancellato finanziamenti per la realizzazione di opere importanti per lo sviluppo economico dell’Oristanese, in particolare sul fronte della viabilità. Solinas aveva anche attaccato i consiglieri regionali oristanesi di maggioranza, accusandoli di non essersi battuti abbastanza.

“Malgrado tutto lo scempio succitato”, ha aggiunto Emanuele Cera, “l’ex consigliere ha ancora la faccia di parlare, dimenticando però che a parlare sono i fatti visibili a tutti. Di seguito riporto nel dettaglio quanto è accaduto in relazione a quanto denunciato:

1. Intervento di “Miglioramento della viabilità di Oristano – Cabras – San Giovanni di Sinis”, a cura del Comune di Cabras. Importo complessivo intervento: 4.000.000 di euro. L’intervento è stato finanziato con le risorse del Piano regionale delle infrastrutture (DGR 22/1 del 07.05.2015 – DGR 31/3 del 17.06.2015). Il definanziamento si è reso necessario per ragioni imperative legate ai tempi di spendita delle risorse imposte dalle norme che regolano il Mutuo di cui al Piano regionale delle Infrastrutture che tecnicamente, il Comune di Cabras, non era in grado di poter rispettare. Data l’importanza dell’opera per il territorio, e considerato che il primo lotto dei lavori è stato già realizzato, dietro un impegno formale ad approvare il progetto esecutivo dei successivi lotti 2, 3 e 4, entro il 30 settembre 2023, sottoscritto dal Comune di Cabras in data 1 giugno 2023, l’assessore ha proposto alla Giunta, che lo ha fatto proprio con la DGR n. 26/9 del 25 luglio 2023, di confermare una quota di finanziamento, in favore del Comune di Cabras, pari ad 1.666.111,12 euro. La restante parte definanziata, pari a 2.333.888,88 euro potrà essere oggetto di riprogrammazione regionale sulla base della Circolare dei Servizi Finanziari n. 2 del 20 marzo 2023;

2. Interventi di “Adeguamento funzionale della sp 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai” (codice a.26 bis) e di “Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento del Rio Flumineddu sulla sp 33 in prossimità dell’abitato di Allai” (codice s.3), per un importo complessivo di 9.000.000 di euro, di cui 4.000.000 per intervento a.26 bis e 5.000.000 per intervento s.3, a cura della Provincia di Oristano. Entrambi gli interventi sono stati finanziati con le risorse del Piano regionale delle infrastrutture (DGR 22/1 del 7 maggio 2015 – DGR 31/3 del 17 giugno 2015 – DGR 62/19 del 9 dicembre 2015). Il definanziamento, operato con la DGR n. 23/4 del 29 aprile 2020, si è reso necessario per i ritardi accumulati nella progettazione e per il mancato esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale. Non poteva quindi essere rispettata la tempistica nella spendita delle risorse imposta dalle norme che regolano il Mutuo di cui al Piano regionale delle Infrastrutture. Considerata l’importanza dell’opera per il territorio, la Giunta ha confermato una quota di finanziamento a favore della Provincia di Oristano, pari a 790.000 euro per assicurare il proseguo della progettazione al fine di risolvere le criticità sorte in sede di VIA per la realizzazione di lotti funzionali. La restante parte definanziata, pari a 8.210.000 euro è stata rimodulata per interventi quali quello di “Completamento Circonvallazione Cuglieri in variante SS 292”, per un importo di 8.400.000 euro, anch’esso a cura della Provincia di Oristano; a oggi non risulta conclusa la progettazione dell’opera con approvazione della stessa;

3. Intervento di “Completamento Circonvallazione Cuglieri in variante SS 292”, per un importo di 8.400.000 euro a cura della Provincia di Oristano. L’intervento è stato finanziato con le risorse del Piano regionale delle infrastrutture ( D.G.R. n. 23/4 del 29.04.2020), la provincia avrebbe dovuto completare la progettazione ed appaltare i lavori di completamento. Solo di recente la provincia ha contattato Anas per sottoscrivere la convenzione per la realizzazione delle opere di innesto sulla ss 292. Dato il ritardo accumulato e il mancato appalto delle opere, il definanziamento si è reso necessario in quanto le tempistiche realizzative dell’intervento non consentono di rispettare quelle legate alla spendita delle risorse del Piano regionale delle Infrastrutture. Si rappresenta, infatti, che pur essendo stato approvato, con determinazione dirigenziale n. 1156 del 19 dicembre 2022, il progetto esecutivo dell’opera, a tutt’oggi la Provincia non ha ancora sottoscritto la Convenzione con Anas per l’esecuzione delle opere interferenti con la ss 292. Considerata l’importanza dell’opera per il territorio, e considerato che la Provincia di Oristano ha approvato il progetto dell’intervento, l’assessore ha proposto alla Giunta, che lo ha fatto proprio con la DGR n. 26/9 del 25.07.2023, di confermare una quota di finanziamento, a favore della stessa, pari a 4.400.000 euro. La restante parte definanziata, pari a 4.000.000 euro, potrà essere oggetto di riprogrammazione regionale sulla base della Circolare dei Servizi Finanziari n. 2 del 20 marzo 2023;

4. Intervento di “Ampliamento del porto turistico e pescatori di Torre Grande”, per un importo di 5.200.000 euro a cura del Comune di Oristano. I lavori relativi furono finanziati con DGR n. 21/48 del 3 giugno 2010 con la quale venne approvato lo schema del II atto aggiuntivo al PIA “OR 03 Campidano”. Per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2 della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19, dopo circa quattro anni dalla stipula della convenzione per l’attuazione dell’opera, senza che fosse stata assunta dal soggetto attuatore, Comune di Oristano, la prevista obbligazione giuridicamente vincolante nei tempi previsti, l’intervento è stato definanziato ope legis. Vennero mantenute nella disponibilità del Comune di Oristano le somme già liquidate, pari a 520.000 euro, per la copertura degli impegni di progettazione dell’opera. Con la DGR n° 22/1 del 7 maggio 2015, di approvazione del “Piano regionale delle infrastrutture”, l’intervento è stato rifinanziato per un importo di 5.000.000 di euro ed è stata erogato contestualmente un acconto di 500.000 euro.

Dopo altri tre anni il Comune di Oristano, attuatore dell’opera, ha predisposto un progetto di fattibilità di importo pari a 5.520.000 euro, approvato dall’amministrazione regionale. Con la DGR n. 51/64 del 18 dicembre 2019, è stato disposto il finanziamento di 200.000 euro per garantire la prosecuzione della progettazione almeno sino al livello definitivo, completo di tutte le procedure autorizzative, comprese soprattutto quelle di natura ambientale, necessarie per la completa cantierabilità del progetto. Il 4 maggio 2020 è stato avviato un procedimento di revoca del finanziamento a causa dei forti ritardi, da parte del Comune di Oristano, nell’attuazione dell’opera rispetto ai cronoprogrammi contrattuali. Successivamente, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 41/22 del 7 agosto 2020 e n. 47/56 del 24 settembre 2020 è stato disposto il disimpegno parziale per un importo di 4.500.000 di euro, facendo salva l’anticipazione di 500.000 euro già liquidata.

L’importo complessivo cui poteva contare l’amministrazione regionale per la progettazione dell’intervento ed un suo primo lotto funzione ammontava a 1.220.000 euro. Infine, con la deliberazioni Cipess n. 1 del 15 febbraio 2022 e n. 35 del 2 agosto 2022 è stato ottenuto, su iniziativa dell’Assessorato dei Lavori pubblici, il finanziamento di 6.275.000 euro per l’attuazione dei lavori, portando il finanziamento disponibile a complessivi 7.295.000 euro. Solo nel mese di marzo dell’anno corrente è stato possibile approvare il progetto definitivo, pur con prescrizioni, per l’appalto delle opere”.

Martedì, 1 agosto 2023