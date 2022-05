Cagliari

Audizioni in Commissione regionale

L’aumento da 10 a 15 milioni dello stanziamento deliberato per il settore ortofrutticolo colpito dalla crisi a causa della pandemia e del rincaro delle materie prime è stato proposto dal consigliere regionale oristanese di Forza Italia Emanuele Cera. L’esponente di maggioranza – nel corso di un’audizione delle organizzazioni dei produttori in commissione regionale – ha annunciato la predisposizione di un ordine del giorno che impegni la Giunta a stanziare 5 milioni in più per i comparto che conta circa 5000 aziende con 15.000 addetti.

La commissione Attività produttive, presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), ha sentito i rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori Gianfranco Siddu (Coop Arborea), Ignazio Cirronis (S’Atra Sardigna) e Paolo Mele (Sa Marigosa).

“La situazione del comparto è drammatica – ha detto Siddu – servono interventi urgenti come quelli adottati per il settore zootecnico. I ristori per le aziende devono essere proporzionati al fatturato del settore e al numero degli addetti”.

Per i rappresentanti degli agricoltori, inoltre, sussiste il rischio di perdere i fondi dell’Aiuto finanziario nazionale legati agli investimenti nel settore. Per ottenerlo è necessario un incremento del 2% delle produzioni su base triennale. Parametro impossibile da rispettare secondo le Op: “Negli ultimi anni le nostre aziende stanno lavorando in perdita – ha detto Paolo Mele – il vincolo del 2% va rimosso. Chiediamo che la Regione Sardegna rappresenti questa esigenza sui tavoli nazionali”. Dalle Op, infine, anche la richiesta di un rafforzamento dei servizi assessoriali e delle agenzie agricole dedicati al comparto ortofrutticolo. (AGI)

Giovedì, 12 maggio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.