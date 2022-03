Truzzu in bilico. Il ko di ieri in consiglio comunale su una variazione di bilancio che ha mandato sotto il centrodestra è una nuova grana per il primo cittadino. L’Udc chiede un seggio in tutte le commissioni, altrimenti il rischio è che il primo cittadino perda la capacità di governare l’aula. Nessuno al momento, né l’Udc, né il sindaco, vuole la rottura e il ritorno alle urne. Ma un’eventuale nuovo ko del centrodestra in occasione del voto sul bilancio potrebbe causare il commissariamento di palazzo Bacaredda, lo scioglimento del consiglio comunale e nuove elezioni.

Il primo cittadino dovrà perciò trattare e concedere qualcosa. Ma non dovrà somigliare a una resa, perché altri malumori potrebbero presto tradursi in nuove grane politiche. Polastri e Lai rumoreggiano e la costituzione di un nuovo gruppo e la loro uscita dal Psd’Az farebbe traballare la poltrona di uno dei due assessori dei Quattro Mori (che hanno già perso Paola Piroddi) creando nuovi grattacapi al sindaco. Il quale dalla sua potrebbe giocarsi la carta Senato nel 2023. Il seggio a palazzo Madama è una tentazione per il primo cittadino, qualora dovesse rendersi conto di non trovare una soluzione ai problemi che gli complicano le giornate in via Roma, anche se al momento Truzzu ha già annunciato la propria ricandidatura per le comunali cagliaritane del 2024.

“Siamo usciti dall’aula perché abbiamo un gruppo di 4 consiglieri da ormai un anno e nonostante questo non abbiamo un rappresentante nelle commissioni Cultura e Bilancio”, protesta Aurelio Lai, capogruppo Udc, “e chiediamo al sindaco di garantirci il ruolo che ci spetta in tutte le commissioni. Noi non vogliamo un altro assessore, anche se sarebbe auspicabile”.

La maggioranza di centrodestra ha accusato l’Udc (e l’opposizione) di aver anteposto le ambizioni personali alle necessità dei cittadini. “Non abbiamo risposto per non avvelenare ulteriormente i rapporti”, aggiunge Lai, “ma i cittadini ci hanno votato e ci hanno dato la fiducia per rappresentarli in consiglio e noi la fiducia la dobbiamo esercitare a 360 gradi. Per questo ci sentiamo ancora dentro la maggioranza che sostiene Truzzu, anche perché abbiamo sposato il suo programma e nessuno di noi vuole mandare il sindaco a casa. Ci hanno accusato di aver sabotato l’illuminazione della città ci hanno chiamato quelli del “M’illumino di meno”. Ma la verità è che non è stato seguito bene l’appalto, non sono stati attenti, hanno trascurato e siamo arrivati alla situazione di oggi”.

L'articolo Centrodestra spaccato a Cagliari e Truzzu in bilico, tentazione Senato per il primo cittadino proviene da Casteddu On line.