Oristano

Dopo giorni di difficoltà i partiti sono riusciti perlomeno a decidere un nuovo confronto

La coalizione di centrodestra si riunirà lunedì prossimo per trovare un’intesa sul candidato sindaco da presentare alle prossime elezioni comunali di giugno. E’ già un deciso passo in avanti, vista la situazione di grave difficoltà che si registrava da giorni, tanto da non essere più in grado neppure di riunire le delegazioni allo stesso tavolo.

La convocazione del nuovo vertice è stata confermata in serata per le 18 di lunedì, nella sede di Fratelli d’Italia, ed è stata accompagnata da un’acquisizione di consensi da parte del vicesindaco uscente Massimiliano Sanna, quale futuro candidato della coalizione. Sanna avrebbe il sostegno di Riformatori, Forza Italia e Udc.

Sarebbe arrivato anche quello del Psd’Az, la cui dirigenza avrebbe fatto un passo indietro su possibili candidature a quattro mori.

Tengono duro i Popolari europei di Attilio Dedoni, che confermano la candidatura della dirigente Asl Valentina Marras, e la Lega che insiste sul nome di Marco Franceschi, direttore della Confartigianato, che potrebbe contare sull’appoggio di alcuni gruppi interni a varie forze politiche.

La candidatura di Massimiliano Sanna parte, comunque, con una pregiudiziale: la sua designazione deve essere in quota ai Riformatori. Ciò sta a significare che lo stesso movimento dei Riformatori dovrebbe lasciare agli alleati gli incarichi assessoriali. E questo potrebbe essere un ostacolo nella definizione dell’intesa.

Il tempo a disposizione per un accordo, comunque, è ormai pochissimo. Non si esclude che lunedì dalla riunione del centrodestra possa venire fuori anche un’intesa solo tra alcune delle sigle politiche della coalizione, con una rottura dell’alleanza. La prossima settimana, infatti, dovranno chiudersi le liste, operazione che sta mettendo in difficoltà un po’ tutti, anche negli altri schieramenti.

Sabato, 7 maggio 2022