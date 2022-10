L’opposizione di centrosinistra ha concluso le consultazioni ieri sera, in ordine sparso e frantumata da malumori e dissidi, incapace di fare fronte comune come già era successo alle elezioni del 25 settembre.

Alle 10.30 Giorgia Meloni, prima premier donna nella storia della Repubblica italiana, salirà al Quirinale con gli alleati di centrodestra per le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Parlerà solo lei a nome della coalizione, come era stato deciso già nei giorni scorsi. Mattarella le affiderà l’incarico per la formazione del nuovo governo, e probabilmente già nel pomeriggio la leader di Fratelli d’Italia tornerà al Colle con la lista dei ministri. “Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”, ha scritto su Twitter, mentre è di nuovo gelo con Berlusconi dopo le ultime uscite su Putin e la guerra, che secondo il cavaliere sarebbe colpa della resistenza di Zelensky. “Non tratto più” ha detto Meloni, che tira dritto e, secondo il primo sondaggio post voto, cresce ancora nel gradimento degli italiani.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail