Centro Uomo di Isili, oltre 300 pazienti visitati in pochi mesi: la buona sanità che funziona

Centro Uomo di Isili, oltre 300 pazienti in pochi mesi per l’innovativo servizio interamente dedicato alla sfera maschile: è aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 8 alle 14 a Isili e le prenotazioni possono essere prese attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP). Il paziente viene inquadrato sia dal punto di vista urologico, ossia riguardo eventuali patologie urinarie come calcolosi urinaria, tumori uro genitali o patologie benigne come l’ipertrofia prostatica, sia dal punto di vista delle patologie legate alla sessualità maschile come deficit erettile.

Sono oltre 300 i pazienti visitati e presi in carico dal Dott. Marco Deplano, dirigente medico urologo che opera nel Centro Uomo della ASL di Cagliari, recentemente inaugurato nel PO San Giuseppe Calasanzio di Isili.

“Il Centro Uomo è aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 8 alle 14 a Isili e le prenotazioni possono essere prese attraverso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) – spiega lo specialista che da tre mesi opera nel servizio-. Il paziente viene inquadrato sia dal punto di vista urologico, ossia riguardo eventuali patologie urinarie come calcolosi urinaria, tumori uro genitali o patologie benigne come l’ipertrofia prostatica, sia dal punto di vista delle patologie legate alla sessualità maschile come deficit erettile, ipogonadismi incurvati, penis varicocele con eventuale intervento se necessario”.

“Il Centro Uomo è attualmente l’unico centro regionale in grado di prendersi carico del paziente dal punto di vista andrologico e urologico a 360 gradi- aggiunge il Direttore Sanitario della ASL di Cagliari Roberto Massazza – In pochi mesi sono tantissimi i pazienti che hanno richiesto una visita, segno che questa realtà, oltre che caratterizzare un ospedale periferico, rende un servizio utile non sono alla popolazione locale ma a tutta la Regione”.

“Questi dati e la grande affluenza al centro ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione – aggiunge Marcello Tidore, manager della ASL n. 8 -. Stiamo aggiungendo servizi importanti e professionalità di alto livello all’Ospedale di Isili per rendere i presidi periferici un punto di riferimento non solo per gli abitanti del territorio ma per tutta la popolazione sarda”.

“I pazienti che afferiscono al Centro hanno dai 16 anni ai 90, nel senso che le patologie andrologiche e urologiche interessano tutte le età. Nello specifico, l’andrologia interessa principalmente i maschi sessualmente attivi. Le patologie urologiche che vediamo più frequentemente sono calcolosi urinaria, tumori delle vie urinarie e dei genitali, malformazioni, ipertrofia prostatica. Quelle andrologiche, invece, sono curvature dell’asta peniena, varicocele, idrocele, fimosi, deficit erettile e turbe dell’eiaculazione”, conclude Deplano.