Oristano

File di ore al freddo, al fango e sotto la pioggia per persone sofferenti

Anche oggi dalle 7 del mattino centinaia di persone in fila, al freddo e in mezzo al fango, sperando che non piova come accaduto l’altro giorno, quando ci si è dovuti proteggere da grandine e vento: la situazione di emergenza al centro tamponi dell’ospedale San Martino di Oristano continua.

Stamane sono dovute intervenire ancora una volta le pattuglie della sezione volanti della polizia. Utenti esasperati hanno chiamato il 113. C’è chi tra loro si trova in situazione di disagio perché sofferente e deve stare in piedi e chi accede attraverso il cosiddetto drive in, rimanendo all’interno delle auto perché ugualmente in stato di necessità, magari con la febbre o con l’infiammazione in atto.

Gli operatori sanitari dell’Assl e quelli della vigilanza cercano di trovare soluzioni per evitare i problemi, regolando gli accessi, ma è praticamente impossibile con questo carico di utenti straordinario che richiederebbe sicuramente un altro tipo di organizzazione. Ciò che ancora oggi non c’è.

Nessuna delle autorità preposte, a cominciare dai vertici sanitari, si è fatto carico di trovare una soluzione a un problema che già si è manifestato nei giorni scorsi. In quella circostanza era intervenuto il prefetto di Oristano che aveva ottenuto l’impiego di un addetto in più nella postazione dei tamponi. Poi più nulla e questa situazione vergognosa che continua, anzi si aggrava sempre di più, come fosse la normalità.

Gli utenti vengono convocati dal primo mattino e devono sostenere una lunga fila che si snoda nelle stradine adiacenti il parcheggio retrostante l’ospedale. C’è il fango in diversi punti e non c’è alcun riparo. Ore in piedi al freddo, con persone costrette ad aggiustarsi come possono anche per urgenti bisogni fisiologici.

Chi arriva in auto, invece, deve entrare nel parcheggio e mettersi in fila, talvolta creando problemi di traffico per gli altri utenti dell’ospedale, tra i quali anche i malati oncologici convocati per le terapie.

Ore di attesa, prima di sottoporsi al test del tampone sotto pochi gazebo e box, dove, quando piove e soffia vento forte, entra anche l’acqua, e dove solo l’abnegazione degli operatori consente di andare avanti.

Non è l’immagine di un paese civile. E’ l’immagine che rappresenta l’operato di chi dirige la sanità oristanese ai vari livelli. Ognuno può facilmente giudicare.