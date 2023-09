Centro medico Sant'Antonio, al “centro” del tuo benessere fisico ed energetico

Al “centro” del tuo benessere fisico ed energetico

Scopri la Nuova Sede con parcheggio gratuito

Cagliari è una città ricca di tesori nascosti, e uno dei gioielli più recenti è il Centro Sant’Antonio situato in via Pessina 19.

Immagina di trovarvi in pieno centro a Cagliari, in un ambiente accogliente e rilassante, dedicato esclusivamente al tuo benessere, sia fisico che mentale.

Nel Centro Sant’Antonio, avrai l’opportunità di prenderti cura di te stesso.

Cosa rende questa nuova sede così speciale?

Ci sarà una novità assoluta: a ottobre la palestra si prepara ad accogliere i corsi di Yoga con Valeria Ramo, una professionista che adotta un approccio globale e integrato per migliorare il benessere del corpo e della mente.

Valeria Ramo è un’esperta insegnante di Yoga da ben 15 anni. Nel tempo ha perfezionato una metodologia di allenamento incentrata sulle patologie della colonna vertebrale e sui traumi, sia fisici che emotivi. La sua attenzione al benessere completo, unendo mente e corpo, ha reso i suoi corsi particolarmente apprezzati.

Martedì e Venerdì

Ore 10.00

INFO: 070. 307774/75

Ma non è tutto….

Al Centro Sant’Antonio, si potrà anche partecipare ai corsi con piccoli gruppi con il preparatore atletico Andrea Pili.

Andrea, è uno specialista nel dimagrimento, nella bonificazione e nell’ipertrofia muscolare.

Il corso di Total Body ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi fisici in modo efficace e personalizzato.

Piccoli gruppi di partecipanti, per consentirti di ricevere un’attenzione personalizzata e di beneficiare appieno degli insegnamenti di Andrea Pili, professionista nel campo dell’allenamento fisico.

Non rimandare il tuo benessere, prenota ora il tuo posto per i corsi di Yoga con Valeria Ramo e Total Body con Andrea Pili nel Centro Sant’Antonio.

Il tuo corpo e la tua mente ti ringrazieranno!

TOTAL BODY

Lunedì/Mercoledì/Venerdì

14.00/15.00

15.00/16.00

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

IL CENTRO SANT’ANTONIO OFFRE UN’AMPIA GAMMA DI TRATTAMENTI DI FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

La fisioterapia non è una pratica che si subisce passivamente ma, essendo adattata su ogni singolo individuo, è una compartecipazione fra fisioterapisti e paziente con lo scopo di individuare ed eliminare definitivamente le cause del tuo problema e non trattare semplicemente i sintomi.

Il Centro Sant’Antonio in via Pessina 19 a Cagliari, ti aspetta per guidarti verso una vita più sana.

Scegli di investire nel tuo benessere fisico e mentale, e preparati a scoprire una nuova dimensione di equilibrio e serenità.

