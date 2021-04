Centro medico oristanese: visite rapide e prenotazioni anche sui social

Visite mediche rapide e la possibilità di utilizzare l’immediatezza dei social anche per le prenotazioni. Il centro medico oristanese, in via Sardegna 36, è aperto al pubblico dallo scorso mese di marzo, con solide basi per una costante crescita. È una realtà giovane a Oristano, ma al suo interno opera un team di professionisti di approvata esperienza e competenza.

“Il nostro è un centro polispecialistico funzionale, nel quale il paziente può sentirsi accolto con professionalità ed essere completamente a suo agio”, spiega il dottor Andrea Ferrara, direttore sanitario della struttura. “Molti anni di attività ed esperienza ci hanno permesso di creare un pool di specialisti tra i più qualificati, che ci permettono di offrire un’ampia varietà di servizi”.

La struttura – centrale, ampia ed elegante – attualmente conta undici medici specializzati: “Ma sono in fase di definizione altre importanti collaborazioni”, assicura il direttore del centro. “Così come le convenzioni. Tutte quelle che ci verranno proposte saranno attentamente valutate. Al momento stiamo definendo quella con la CIFU Italia – Comitato Fibromialgici Uniti Italia”.

Tra i medici già operativi, nella struttura di via Sardegna 36 è possibile trovare il chinesiologo Dr. Raimondo Atzori, anche docente della Back School, l’otorinolaringoiatra Dr. Davide Contis, il chirurgo e proctologo Dr. Paolo Corona, la reumatologa D.ssa Maria Giuliana De Angelis, la neurologa e esperta in elettromiografie D.ssa Francesca Fadda, il gastroenteologo Dr. Davide Pardocchi, che esegue il test del respiro per l’intolleranza al lattosio, la ricerca dell’Helicobacter pylori e il test al glucosio per diagnosi di varie patologie gastrointestinali. E ancora, la dermatologa D.ssa Stefania Perla, il cardiologo Dr. Vittorio Pinna, il neurologo ed esperto in agopuntura Dr. Ciro Ruocco, l’ecografista D.ssa Emilia Scano e l’urologo e andrologo, Dr. Carlos Zuniga.