Centro del libro ad Arborea, cantiere fermo da mesi: si va verso la rescissione del contratto?

Arborea

Il via a settembre, poi il blocco. Il Comune tratta con l’impresa

Per ora il contratto non è ancora stato stracciato, ma non è escluso che a breve si arrivi alla rescissione con l’impresa edile che si è aggiudicata l’appalto per la riqualificazione del vecchio silo di Arborea, che deve diventare un Centro del libro. I lavori erano partiti lo scorso settembre ma si sono fermati già in autunno.

“Con l’impresa ci sono stati contatti per garantire la ripresa dei lavori”, spiega il vicesindaco Davide Rullo, che ha la delega per i Lavori pubblici, “ma sembra difficile arrivare a un accordo. Gli uffici comunali e la direzione dei lavori stanno compiendo tutte le necessarie valutazioni per evitare una eventuale rescissione del contratto, che resta comunque una ipotesi sul tavolo”.

Per la riqualificazione dell’edificio tra via Barany e via Marconi sette anni fa la Regione aveva assegnato un un finanziamento di 4,5 milioni di euro al Comune di Arborea.

“Nel corso di questi ultimi mesi”, aggiunge Rullo, “gli uffici comunali hanno lavorato per scongiurare ulteriori ritardi, oltre quelli già causati dalla pandemia che ha allungato i cronoprogrammi di tutte le opere pubbliche. Anche questo intervento, molto più complesso di tanti altri, ha risentito della crisi di tutto il settore dell’edilizia e di conseguenza delle difficoltà che vivono oggi le imprese che lavorano sia nel pubblico che nel privato, a causa della grave inflazione dei prezzi nei servizi, al rincaro dei costi di trasporto, della manodopera e dei materiali”.

Le prime interlocuzioni tra l’impresa, la direzione dei lavori, l’ufficio tecnico del Comune di Arborea risalgono allo scorso autunno. “Tra le misure che gli uffici hanno già adottato”, conclude il vicesindaco di Arborea, “c’è stata la rimodulazione del quadro economico prevista per legge in funzione del nuovo prezziario regionale in vigore da giugno 2022”.