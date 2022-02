Oristano

Come partecipare all’iniziativa

Centro Cash, società sarda specializzata nel settore Cash and Carry, parte del Gruppo ABBI della F.lli Ibba, inizia da oggi la collaborazione con l’app Too Good To Go.

Too Good To Go è l’applicazione per smartphone che permette ai commercianti e ai ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata e ai consumatori di acquistare “Magic Box” a un terzo del prezzo di vendita, impegnandosi quotidianamente nella lotta contro lo spreco alimentare.

Centro Cash, da sempre sensibile alle tematiche ambientali e allo spreco alimentare, in qualità di operatore B2B, ha deciso di dare il suo supporto offrendo ai propri clienti professionisti l’iscrizione a condizioni di miglior favore.

Il funzionamento dell’app è molto semplice e ha lo scopo di rendere disponibili al pubblico i prodotti rimasti invenduti. I consumatori si geolocalizzano, cercano i locali aderenti e acquistano direttamente sull’app le Magic Box, i sacchetti anti-spreco a sorpresa, a un terzo del prezzo originale. In questo modo, oltre a far bene all’ambiente, evitando che il cibo venga sprecato, il professionista ha la possibilità di ottenere un ricavo ulteriore ed i clienti di acquistare del buon cibo a un prezzo inferiore.

“I temi di sostenibilità sono per noi di Centro Cash centrali già da molti anni. La partnership con Too Good To Go è la naturale evoluzione di questa sensibilità. All’interno dei nostri punti vendita saremo portatori di questo messaggio e faremo in modo di informare il maggior numero possibile di professionisti con l’augurio che possano essere numerosi a partecipare. Aderire a questo progetto crediamo sia un’azione che contribuisca al rispetto dell’ambiente ed una buona opportunità sia per il commerciante che per il cliente finale”, queste le parole di Giorgio Annis, Amministratore Delegato di Centro Cash.