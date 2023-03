Centro antiviolenza di Oristano più vicino alle donne con problemi di sordità: protocollo

Un percorso che l’Associazione Prospettiva Donna ha già intrapreso da diverso tempo, come ha spiegato la presidente Patrizia Desole.

La presidente Desole ha ricordato come i centri antiviolenza siano impegnati a “sostenere al meglio donne che subiscono discriminazioni multiple, anche attraverso il superamento di barriere comunicative”.

Sergio Cao e Aldo Moreggio, rispettivamente Presidente del Consiglio Regionale e Presidente della Sezione Oristanese dell’ Ens, si sono detti onorati dell’accordo avviato con i centri antiviolenza di Oristano e Olbia, consapevoli di contribuire a salvare molte donne sorde da una situazione di violenza e di grave pericolo. “L’Ente Nazionale Sordi – ha spiegato Roberto Careddu, legale dell’Ens, intende ora estendere ad altre realtà regionali il protocollo oggi sottoscritto in Sardegna, il primo in Italia”.

Francesca Marras, responsabile del centro antiviolenza di Oristano ha ricordato i tre obiettivi alla base della collaborazione avviata con l’ENS: “Incentivare l’accoglienza delle donne vittime di violenza, promuovere la formazione dei diversi operatori e lo scambio di competenze e la sensibilizzazione delle donne, in modo che gran parte del “sommerso” dei casi di violenza di genere ora nascosti e sconosciuti, possano essere affrontati dalle esperte dei centri antiviolenza”. All’incontro di oggi hanno preso parte anche Simonetta Ortu – Interprete LIS del Consiglio Regionale Sardegna ENS, Carla Concas – Psicoterapeuta e Coordinatrice Centro Antiviolenza e casa rifugio Olbia e Francesca Ortu – Responsabile della Casa Rifugio Oristano.

Le donne che hanno necessità di mettersi in contatto con il centro antiviolenza di Oristano possono farlo scrivendo una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , per il Centro Antiviolenza di Olbia l’indirizzo mail è : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Saranno immediatamente contattate con la dovuta discrezione da professioniste esperte.

Martedì, 7 marzo 2023