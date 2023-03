Centri per l’impiego chiusi martedì prossimo

Oristano

In occasione del Job Day Sardegna

I centri per l’impiego di Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Macomer, Mogoro Oristano e Terralba saranno chiusi al pubblico martedì prossimo, 7 marzo, in occasione del quarto appuntamento del Job Day Sardegna, in programma a Donigala Fenughedu, al Ros’e Mari Farm and Green House.

Un presizio dei centri per l’impiego sarà presente al Job Day.

Lo ha reso noto il centro per l’impiego di Oristano.

Domenica, 5 marzo 2023

