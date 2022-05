Sino al 31 maggio 2022 sono aperte le iscrizioni alle attività estive, gratuite, proposte dai Centri di Quartiere cittadini e rivolte ai minori dai 5 ai 17 anni, residenti nel territorio comunale di Cagliari.

L’offerta – precisano dagli uffici dell’Assessorato alla Politiche sociali – prevede la realizzazione di attività ludico-ricreative, culturali, socializzanti, formative e creative, da svolgersi nelle sedi dei Centri, che in appositi spazi all’aperto individuati dai gestori.

Le attività si svolgeranno dal 13 giugno al 9 settembre 2022, prevedendo 2 settimane di chiusura nel mese di agosto, da definirsi tempestivamente a cura di ciascun centro.

Per reperire ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione, gli interessati possono contattare i coordinatori di ciascun Centro attraverso i seguenti riferimenti:

Centro di Quartiere “La Bottega dei Sogni”, piazza Savoia gestore Associazione Efys Onlus email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. coordinatrice Valeria Ligas, tel. 334.9608170periodo dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre, articolazione settimanale: mattina dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 , tre pomeriggi dalle ore 18 alle ore 21 (la scelta dei giorni della settimana verrà definita tenendo conto delle preferenze degli iscritti).

Centro di Quartiere “ Strakrash”, via Brianza 3 (c/o Istituto comprensivo “Mulinu Becciu, Mameli, Ciusa”) gestore Cooperativa Passaparola email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , coordinatori Sara Aliberti e Salvatore Aru, tel. 347.3687327, periodo dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre, articolazione settimanale: mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 , pomeriggio lunedì, giovedì e venerdì dalle 16,30 alle 20,30.

Centro di Quartiere “Pirri”, via Talete (c/o Direzione Didattica XVII Circolo), gestore Consorzio Network Etico, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , coordinatrice Cinzia Corsini, tel. 349.7219066, periodo dal 13 giugno al 15 agosto e dal 29 agosto al 9 settembre, articolazione settimanale: mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 , pomeriggio lunedì dalle 16 alle 19

Centro di Quartiere “MU-BE” , via Carpaccio 14-16, gestore Cooperativa Panta Rei Sardegna, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , coordinatrici Maura Fois e Bianca Ingletto, tel. 392.1951241, periodo dal 13 giugno al 5 agosto e dal 22 agosto al 9 settembre. articolazione settimanale: mattina dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 13,30 , pomeriggio martedì e giovedì dalle 16,30 alle 20

Nel caso in cui le domande pervenute dovessero superare la ricettività prevista per ciascun Centro di Quartiere, si procederà a definire una turnazione settimanale.

L'articolo Centri estivi gratuiti per i ragazzini a Cagliari, via alle iscrizioni proviene da Casteddu On line.