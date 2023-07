Centrale elettrica forzata con lo smeriglio, tre denunciati per furto

Villagrande Strisaili

Sequestrati dai carabinieri anche quattro fucili, una pistola e munizioni

Mesi di indagini su una quindicina di reati – tra furti, una rapina e minacce con arma da fuoco – hanno portato un primo risultato: i carabinieri di Villagrande Strisaili hanno denunciato all’Autorità giudiziaria tre uomini, indagati per furto aggravato e detenzione illegale di munizioni.

Durante l’operazione sono stati sequestrati quattro fucili ed una pistola (tutti legalmente detenuti, ma per i quali non venivano rispettate le norme di sicurezza), nonché munizioni per pistola e fucile, queste illegalmente detenute: in parte erano state caricate su un fucile e su una pistola, il resto era stato nascosto.

Per i tre denunciati sarà chiesta la revoca della licenza per la detenzione delle armi.

Trovati anche gli smerigli utilizzati per alcuni furti, un quadro luci professionale di livello industriale, circa 80 cavi della centrale elettrica di Villagrande e della guaina isolante. La centrale elettrica e la comunità di Villagrande hanno subito molteplici disservizi a causa di furti e danneggiamenti.

Alle indagini e all’operazione conclusiva hanno partecipato anche le Squadriglie anticrimine di Arzana e Lanusei, coordinate dal Nucleo operativo, con il supporto dei Cacciatori di Sardegna e della squadra cinofila di Abbasanta. Oltre ad appostamenti, controlli e accertamenti tecnici, si è lavorato anche sui video di sicurezza e sono state valutate le denunce presentate per diversi episodi.

Lunedì, 17 luglio 2023