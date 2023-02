Centrale della droga a casa, coniugi arrestati a Castelsardo - Sardegna

(ANSA) - CASTELSARDO, 09 FEB - Avevano trasformato la loro abitazione in una centrale della droga. Due coniugi di Castelsardo di 44 e 38 anni, sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Valledoria, che insieme ai militari della Stazione di Castelsardo, tenevo d'occhio la coppia nell'ambito di un'indagine che andava avanti da 4 mesi.

Ieri mattina i carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale di Sassari che ha disposto gli arresti domiciliari per i due coniugi. Nel loro appartamento è stata documentato un via vai continuo di tossicodipendenti.

Nella casa i carabinieri hanno sequestrato diverse dosi di cocaina. Altre tre persone, ritenute complici della coppia, sono state denunciate, mentre numerosi acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna