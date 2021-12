“Lo sport è fondamentale per tutte le persone, di ogni età. Ma in particolare per i giovani poiché impegna il fisico e la mente, crea rapporti con gli altri”.

Così l’assessore Andrea Floris sull’aumento di 100mila euro dei fondi che l’amministrazione comunale di Cagliari, con un assestamento di bilancio, ha stanziato per contributi alle associazioni sportive dilettantistiche per attività 2020. Ulteriori 20mila euro sono resi disponibili per l’organizzazione di eventi 2021.

Con l’obiettivo di incentivare l’attività fisica e attenuare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui cittadini, la Giunta ha inoltre approvato la proposta di deliberazione n. 295/2021 in cui si stabilisce, che in tutti gli impianti sportivi e le piscine comunali in gestione diretta sia applicata una riduzione tariffaria, così come per i periodi di bassa frequenza.

Dello stesso segno la deliberazione n. 173/2021 del Consiglio comunale. A sostegno delle famiglie residenti, un bando consentirà l’accesso a nuovi contributi che verranno riconosciuti sotto forma di “voucher sport”, per agevolare l’accesso allo sport a tutti, indipendentemente dall’età.

