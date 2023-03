Cento trattori e mille cittadini in marcia da Samugheo a Oristano per il diritto alla salute

Samugheo

Rabbia nel Mandrolisai per la carenza dei medici di base e la riduzione dei servizi

Occuperanno la strada anche con i mezzi agricoli, come negli anni Settanta, quando nessuno poteva entrare o uscire dal paese. A Samugheo la popolazione ancora una volta è pronta a dar battaglia per vedere rispettati i propri diritti: questa volta quello alla salute.

La mattina di venerdì 17 marzo si metteranno in marcia verso gli uffici dell’Asl a Oristano, di via Carducci.

Sono attesi un centinaio di mezzi agricoli e da lavoro. Saranno loro ad aprire il corteo che partirà dal centro del Mandrolisai per raggiungere il capoluogo. Nel corteo previsto un migliaio di persone, per una protesta che ottenuto solidarietà anche dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa, promossa spontaneamente da un gruppo di cittadini riuniti in un comitato, vuole denunciare il disagio che il paese vive per l’assenza dei medici di base e il progressivo svuotamento dei servizi offerti nella Casa della salute.

Sono 1.500 i cittadini di Samugheo senza medico, tanti gli anziani, su una popolazione che supera di poco i 2.500 abitanti: oltre la metà non dispone di assistenza sanitaria di base. In un anno due medici di famiglia sono andati in pensione, senza essere sostituiti. Il disagio dei pazienti viene alleviato dalle guardie mediche che prestano anche servizio diurno. Lo fanno due volte a settimana, ma si tratta di una disponibilità tanto preziosa quanto precaria.

Nel paese già fervono i preparativi e i cittadini si stanno riunendo per preparare slogan e striscioni. Come Samugheo, anche i centri vicini soffrono l’assenza dell’assistenza di base: anche loro sono stati invitati a unirsi alla protesta.

Martedì, 7 marzo 2023