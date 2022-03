Tre chilometri a piedi, dal novenario di San Giovanni sino a quello di San Michele, nel territorio comunale di Ghilarza: un centinaio di persone hanno preso parte oggi al “Cammino per la pace”, organizzato dall’Ufficio diocesano della Pastorale del Turismo in collaborazione con le Parrocchie di Ghilarza, Abbasanta e Norbello.

Durante il percorso sono stati rilanciati i discorsi di papa Francesco sulla pace e il parroco di Ghilarza, don Paolo Contini, ha invitato i presenti alla riflessione.

All’arrivo al novenario di San Michele – meta scelta perché l’Arcangelo è il patrono dell’Ucraina – i partecipanti hanno ascoltato un contributo sonoro inviato via WhatsApp da un sacerdote e professore ucraino in un seminario: don Wadim, che considera l’Italia la sua seconda patria e la Sardegna uno spazio dove per 17 anni ha sperimentato vera amicizia e solidarietà.

“Ha parlato di come il seminario sia diventato un posto dove ogni giorno in tanti arrivano nel loro passaggio dall’est verso l’ovest, ovvero la salvezza”, spiega don Ignazio Serra. “L’Ucraina lotta perché la democrazia e la libertà non vengano meno anche in altre nazioni”.

“Ha concluso ricordandoci che mai il suo popolo dimenticherà quanto gli italiani stanno facendo e faranno per accogliere i rifugiati”, spiega ancora don Ignazio Serra, che ha ringraziato i presenti “per la risposta corale” e invitato tutti a successivi altri cammini presso gli altri 20 novenari sparsi attorno al lago Omedeo.

Il prossimo si terrà domenica 20 marzo da Sorradile a Santa Maria Turrana.