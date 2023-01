Norbello

Una domenica ricca di storia, attrazioni, monumenti e paesaggi indimenticabili

Erano un centinaio i pellegrini che domenica scorsa hanno partecipato al 12° cammino attorno al lago Omodeo, che proponeva la scoperta del territorio di Norbello e della chiesa campestre di Sant’Ignazio da Laconi, sul lato ovest della Statale 131.

Domenica prossima, 22 gennaio, il viaggio ripartirà da San Michele di Tadasuni e giungerà alla chiesa campestre di Santa Maddalena, passando per la meravigliosa chiesa romanica di Zuri, salvata dalle acque durante la costruzione della diga di Santa Chiara e la creazione del lago artificiale dell’Omodeo.

Il cielo plumbeo, due giorni fa, non ha fermato i camminatori provenienti da Busachi e neppure quelli di Tonara, San Gavino Monreale, Terralba e da diversi centri della Diocesi arborense e della provincia di Oristano. Tanti non avevano mai partecipato a un cammino attorno al lago Omodeo: hanno scoperto le iniziative grazie al passaparola.

L’appuntamento con i pellegrini era fissato alle 14 alla Madonnina del cavalcavia di Norbello, che conduce a Sant’Ignazio. Pochi passi più in là, don Ignazio Serra – a nome dell’Ufficio diocesano per la pastorale del turismo – ha dato il benvenuto sullo sfondo del nuraghe Ruiu e invitato tutti a recitare la preghiera del pellegrino del Guilcier-Barigadu, per poi augurare un buen camino. Non era presente il parroco don Paolo Contini, assente per impegni non rinviabili.

Dato il numero elevato di partecipanti si è formato un serpentone di qualche centinaio di metri lungo il sentiero sterrato, caratterizzato dai muretti a secco, che corre in parallelo rispetto alla strada asfaltata che conduce al novenario. Immersi nel verde, a piccoli gruppetti, è stata un’occasione per rincontrarsi per tanti, fare nuove conoscenze, socializzare, apprezzare la bellezza del respirare la natura. Qua e là le greggi senza pastore, qualche cavallo, un pony, ad attrarre la curiosità di piccoli e grandi.

“Una sorpresa insperata e fuori programma”, racconta don Ignazio Serra, “è stata la visita a un sito archeologico (un circolo megalitico?) nei terreni appartenuti alle compiante sorelle zia Chicca e zia Margherita, che merita di certo un’ulteriore visita in tutta tranquillità. Grande lo stupore nel percorrere il basamento in basalto con al centro una serie di pietre poste a mo’ di circonferenza. Forse un luogo in cui si adorava il dio sole e certamente legato agli astri”.

Lungo il cammino, tanti gli oliveti, le vigne, i piccoli orticelli, che denotano un paese che si prende cura della campagna e dalla quale trae ancora sostentamento, oltre che un luogo di fede per esprimere la devozione verso il santo cappuccino da Laconi, Vincenzo Peis, conosciuto e amato da tutti come Sant’Ignazio.

I quattro chilometri dell’andata sono stati coperti in circa un’ora di cammino. Quando si è giunti a sa cortiza, dove su uno dei lati più corti è stata edificata la chiesa, circondata su tre lati da 45 muristenes, la gioia da parte dei pellegrini era tanta. Il maestro campanaro Sisto Manca ha suonato in segno di festa la piccola campana del campanile a vela. Ad attendere i numerosi pellegrini e a fare gli onori di casa c’erano il sindaco di Norbello Matteo Manca, la vicesindaca Daniela Schirra e il priore Fabio Cau.

Dopo il saluto di benvenuto da parte del sindaco e le note storiche sul luogo di culto, i partecipanti hanno preso posto nella chiesa, bella e ordinata, per un momento di preghiera. L’edificio fu fortemente voluto dalla comunità e dal parroco del tempo, perché Norbello era l’unico paese sprovvisto di un novenario tra i centri vicini. Ghilarza, per esempio, ne aveva ben quattro, Aidomaggiore tre, Abbasanta e Paulilatino uno. Si formò, per questa ragione, un comitato alla fine degli anni Quaranta, e si diede inizio ai lavori.

In un primo momento si era pensato di dedicare la chiesa a San Pasquale, ma il 16 giugno 1940, nella basilica di San Pietro, il papa Pio XII dichiarò beato il fraticello di Laconi e il 21 ottobre 1951 lo canonizzò. Tutti concordi, gli abitanti di Norbello decisero così cambiare idea: il 28 ottobre successivo, ad appena una settimana dalla canonizzazione, l’intera comunità si recò in massa alla chiesa campestre e fu la prima a dedicare una chiesa a Sant’Ignazio da Laconi.

Da allora ogni anno, nel mese di settembre, si rinnova la novena e la lunga processione a piedi e a cavallo dal paese sino alla chiesa campestre. In quei giorni, molti si trasferiscono del tutto nei muristenes. La chiesa inoltre detiene il primato della cortiza più ampia di tutti i novenari del Guilcier-Barigadu.

La visita a uno dei muristenes, quello della famiglia Angioni, ha concluso la tappa a Sant’Ignazio, mentre una leggera pioggerellina invitava i partecipanti ad affrettare il passo per far rientro in paese. Ai piedi del nuraghe Ruiu in tanti hanno sostato per una foto ricordo, prima di raggiungere Norbello intorno alle 16.30. Nel borgo sono davvero tante le tappe da visitare. In primis, l’interessante parco Museo del Fumetto, inaugurato nel 2022 grazie alla donazione di un grande cultore del fumetto, Raffaele Piras. La collezione, insieme al parco, costituisce un unicum in Sardegna, situata a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni, e rappresenta una vera e propria miniera senza fondo per gli amanti del fumetto. Vi si trova una delle raccolte più esaustive a livello non solo regionale ma italiano. Il parco poi, con alcuni soggetti, in formato gigante, come Snoopy e la sua casetta, Charlie Brown, Lucy e Linus e i murales con Corto Maltese, Lupo Alberto, e la coppia Diabolik ed Eva Kant, con l’immancabile Tex Willer, attrae tutti, grandi e piccini, generando un senso di felicità al ricordo e alla visione di questi personaggi che hanno connotato e connotano ancora con le loro storie, frutto di fantasia, le letture e le giornate dei loro fan.

Lasciata la zona Fumetto, il gruppo si è ritrovato alla chiesa romanica di San Giovanni Battista. L’impianto originale risale al 1245. Costruita in trachite e basalto, la chiesa costituisce un luogo di forte spiritualità in occasione della festa del santo titolare, ma anche di Sant’Antonio da Padova e Sant’Antonio abate. E, in onore di quest’ultimo, nel piazzale, i pellegrini hanno notato la possente tuva posizionata a terra e pronta per essere issata e accesa ieri sera per dar vita ai falò in onore di Sant’Antonio.

Lo spettacolo sulla vallata di Domusnovas Canales, infine, ha regalato ancora una volta un paesaggio da favola, tutto verde. Percorrendo la strada in basalto, i pellegrini hanno raggiunto la piazza della Donna, realizzata alla fine degli anni Ottanta. Un’opera in trachite e basalto, con una figura femminile che si libera e si protende in alto, mentre gli occhi guardano al cielo.

A conquistare la scena è stata quindi la chiesa romanica del XII secolo dedicata alla Madonna della Mercede. Il gruppo di camminatori è stato accolto qui dall’ex sindaco Raffaele Manca, nei panni del cicerone, che ha aiutato i pellegrini a cogliere in profondità i tanti segreti che vi sono racchiusi. Interessante l’esposizione relativa al significato delle croci templari, come pure quella sui disegni, scoperti grazie all’intuizione scaturita della lettera dei documenti d’archivio relativi a una visita pastorale del vescovo Ernesto Piovella, nella seconda decade del XX secolo.