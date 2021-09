Cento chili di marijuana su un veliero al largo di Sant'Antioco: arrestati due presunti trafficanti

L'imbarcazione è stata intercettata da unità del Reparto operativo aeronavale e del Gruppo Aeronavale di Cagliari della Guardia di finanza

Dall’inizio dell’anno 2021, le Fiamme Gialle del Comando regionale Sardegna, in esecuzione di 239 interventi, hanno sequestrato oltre 552 chilogrammi di sostanze stupefacenti e psicotrope, 3.000 piante di cannabis, indagando 101 persone, di cui 29 in stato di arresto.

CAGLIARI. Un veliero battente bandiera bulgara con un carico di 100 chili di marijuana intercettato dalla Guardia di finanza nelle acque antistanti l’isola del Toro, nel Sulcis. Arrestati i due presunti trafficanti, un 38enne e un 59enne, entrambi di nazionalità bulgara, che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, posta sotto sequestro assieme al suo carico. L’operazione di servizio è scaturita dall’attività di pattugliamento condotta da unità aeronavali del Reparto operativo aeronavale (ROAN) e del Gruppo Aeronavale (GAN) di Cagliari, quotidianamente impegnate, quale “polizia del mare” nel controllo degli spazi marittimi prospicienti la Sardegna ai fini della repressione dei traffici illeciti via mare, fra cui quelli di sostanze stupefacenti e armi, l’immigrazione irregolare e la tratta degli esseri umani. In tale contesto, nella tarda mattinata di lunedì 30 agosto, gli equipaggi delle unità navali delle Fiamme gialle, in navigazione nell’area dell’arcipelago del Sulcis, hanno individuato e sottoposto ad un controllo di polizia una barca a vela di 17 metri, con a bordo due persone.

Fonte: La Nuova Sardegna

