Oristano

Gli organizzatori hanno annunciato una “offerta shock”, solo per oggi

Un centinaio di appassionati di basket domani e domenica potrà assistere al “2° Torneo Città di Oristano – Trofeo Città di Eleonora” a prezzi scontati: gli organizzatori hanno messo a disposizione 100 biglietti in promozione, solo per oggi.

Per vedere in azione al nuovo palasport di Sa Rodia la Dinamo Sassari, il Monaco, l’Hapoel Tel Aviv e la Cedevita Olimpja Lubiana un adulto spenderà in tutto solo 20 euro, per semifinali e finali. E poi a scendere: 10 euro per ragazzi e ragazze fra i 13 e i 18 anni, 5 euro per i bambini da 7 a 12 anni, ingresso gratuito per i più piccoli, fino a 6 anni.

I biglietti dell’offerta shock annunciata sulla pagina Facebook di Oristano Basket potranno essere acquistati solo oggi – fino ad esaurimento – nella biglietteria del palasport: la mattina fino alle 12.30 e poi dalle 16 alle 20.

Venerdì, 2 settembre 2022

