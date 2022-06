Oristano

Resteranno nella chiesa di San Francesco sino a domani, poi saranno trasferite a Cabras

Sant’Antonio da Padova continua a essere amato e venerato anche dai fedeli sardi. Lo conferma l’elevato numero di persone – anziani, giovani e bambini – che dal 2 giugno stanno pregando davanti alle reliquie del santo, in un pellegrinaggio che coinvolge nove parrocchie delle diocesi di Oristano e Ales-Terralba. Le reliquie sono arrivate da Padova e hanno già raggiunto Laconi, Busachi e Seneghe. Da ieri e sino a domani – venerdì 10 giugno – sono a Oristano. La statua del santo è esposta nella chiesa di San Francesco.

In questi due giorni, non solo nelle funzioni religiose, le reliquie hanno già richiamato centinaia di fedeli. La chiesa era gremita anche durante la messa del mattino, celebrata dall’arcivescovo emerito di Sassari, padre Paolo Atzei.

“Gli oristanesi hanno accolto le reliquie di Sant’Antonio con interesse e grande partecipazione”, dice padre Paolo Atzei, “ma non certo non come era avvenuto nel 1953 e 1956, quando c’era una fila dall’entrata di Oristano sin qui a San Francesco. Sono state in città altre quattro o cinque volte. In quel periodo ero ‘fratino’ e ricordo bene che i fedeli facevano a spinte per poterle vedere. Un po’ come quando passò Coppi. Il passaggio delle reliquie oggi è senz’altro positivo”, conclude padre Paolo, “è già molto, con il mondo infettato che stiamo vivendo”.

Ad accompagnare il lungo pellegrinaggio da Padova è padre Giovanni Milani. “I sardi sono un popolo credente e hanno accolto con gioia le reliquie”, dice padre Giovanni. “Ovunque andiamo, i fedeli pregano il santo e assistono alle funzioni religiose, questo nonostante il periodo di crisi sanitaria che ancora stiamo vivendo. Rimarremo ancora un giorno a Oristano, poi proseguiremo il pellegrinaggio verso le altre città dell’isola”.