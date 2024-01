Oristano

Una tavola rotonda a Ula Tirso e conferenze in tre licei tra Oristano e Ghilarza

Due giornate di informazioe e riflessione dedicate al Tirso e al lago Omodeo, insieme a quattro tra i maggiori studiosi italiani dei sistemi fluviali: il sociologo dell’ambiente Giorgio Osti, il geografo Filippo Menga, l’ecologa Bruna Gumiero e la scrittrice Elisa Cozzarini, giornalista per La Nuova Ecologia.

È una delle iniziative organizzate dal Comitato Diga 100, capofila il Comune di Ula Tirso, in vista del centennale della diga di Santa Chiara, che cadrà il 28 aprile. Con la Fondazione di Sardegna, sostengono l’iniziativa anche le Unioni dei Comuni del Barigadu e del Guilcier, l’organizzazione è a cura dell’associazione Paesaggio Gramsci.

Si inizia venerdì 2 febbraio, a Ula Tirso: dalle 17 nel Centro servizi sociali i tre docenti – rispettivamente delle Università di Padova (Osti), Bergamo (Menga) e Bologna (Gumiero) – daranno vita a una tavola rotonda dal titolo “Il Tirso alla prova della crisi ambientale. A un secolo dalla costruzione della grande diga, il rapporto difficile delle comunità con il fiume e con il lago Omodeo”. Coordina i lavori Elisa Cozzarini, introduzione affidata al sindaco Danilo Cossu. L’invito a partecipare è stato esteso a tutti i sindaci dei territori attraversati dal Tirso, da Buddusò e dal Goceano sino a Oristano, e che da alcuni anni si stanno misurando con il “Contratto di fiume”, strumento adottato in molte parti d’Italia per tentare un governo delle acque ma già molto discusso, e superato anzi in altre parti d’Europa.

Il tema dell’inquinamento diffuso da nitrati che interessa anche il Tirso e il Taloro verrà affrontato insieme con quello della rinaturalizzazione fluviale (dalla professoressa Gumiero in particolare), delle esperienze condivise con il coinvolgimento dei territori, lo sviluppo locale delle aree fragili come sono quelle del Barigadu, del Guilcier, del Goceano, di una parte del Campidano (tema del professor Osti); i cambiamenti climatici, la scarsità d’acqua e le devastazioni che nonostante questo produce saranno il tema in particolare del professor Filippo Menga, docente sardo che insegna a Bergamo, autore di libri sull’Asia, la Russia, l’acqua e gli equilibri geostrategici del mondo.

L’iniziativa ha anche il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Oristano: la partecipazione degli iscritti dà diritto ai crediti formativi professionali.

Il giorno dopo, sabato 3 febbraio, appuntamento al mattino a Oristano e a Ghilarza. Il Tirso sarà al centro degli incontri in tre licei: Bruna Gumiero e l’architetta e paesaggista Enrica Campus, dalle 10 parleranno al liceo classico “De Castro” di Oristano sul tema “Il Tirso, la crisi ambientale. I fiumi e i cambiamenti climatici”. Sempre a Oristano, ma al liceo scientifico, interverrà Elisa Cozzarini (inizio alle 10.30). Infine nell’aula magna dello Scientifico di Ghilarza gli studenti del liceo e quelli dell’Industriale IPSIA alle 10.30 incontreranno Giorgio Osti. Quest’ultimo incontro è aperto anche al pubblico.

Mercoledì, 31 gennaio 2024