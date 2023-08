Centenario della Madonna di Bonaria di Marceddì: oggi e domani gli ultimi appuntamenti

Terralba

Ecco il programma

Dopo una settimana dedicata alla preghiera, proseguono i festeggiamenti in onore del Centenario della Madonna di Bonaria a Marceddì: stasera si torna in piazza con tanta musica, domani – sabato 26 agosto – la processione per riaccompagnare il simulacro della Vergine fino a Terralba.

Il ricco calendario di eventi prosegue oggi con il rosario e la messa presso la chiesetta di Marceddì alle 18,30. Alle 22 nella piazza della borgata lo spettacolo musicale sulla storia del rock de “I Nottambuli”.

Sabato 26 agosto, alla celebrazione della messa delle 18, seguirà la lunga processione a piedi fino a Terralba, nella cui piazza dei Caduti sul lavoro alle 22 si terrà lo spettacolo musicale “Dance time machine anni 90-2000”.

I festeggiamenti in onore del Centenario della Madonna di Bonaria sono organizzati dal Comune di Terralba e dalla parrocchia di Marceddì, in collaborazione con il Comitato del Centenario Nostra Signora di Bonaria di Marceddì, con il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato del Turismo) e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo.

Venerdì, 25 agosto 2023