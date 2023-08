Centenario della Madonna di Bonaria a Marceddì, sabato il rito dell’incoronazione

Terralba

Due settimane di festeggiamenti civili e religiosi, con la processione in laguna

Cento anni di storia legati indissolubilmente a una comunità: Terralba si prepara a vivere il centenario della Nostra Signora di Bonaria di Marceddì. Saranno settimane dense di eventi e celebrazioni.

Il primo appuntamento con la fede sarà sabato 12 agosto alle 19 presso la parrocchia di San Pietro a Terralba, con la messa solenne e il rito dell’incoronazione del simulacro della Vergine, con le corone forgiate grazie alle donazioni dei fedeli e benedette da papa Francesco nell’aprile scorso.

Presenti alla cerimonia – accompagnata dal coro Res Nova, diretto dal maestro Dante Muscas – il cardinale Arrigo Miglio e l’arcivescovo di Oristano e Ales-Terralba, Roberto Carboni.

“Un gesto che rappresenta simbolicamente il ruolo fondamentale di Maria nella nostra vita di credenti, con cui stiamo riconoscendo il nostro essere suoi figli”, ha spiegato il parroco, don Mattia Porcu. “La festa è un evento chiave per l’identità di questo luogo, non si può parlare di Terralba senza parlare di Nostra Signora di Bonaria a Marceddì, la nostra storia si è costruita attorno a questo evento, voluto nell’agosto 1924 da un piccolo gruppo di pescatori”.

Il programma. È stato presentato il ricco calendario di eventi religiosi e civili, elaborato dal Comune di Terralba e dalla parrocchia di Marceddì, in collaborazione con il Comitato del Centenario Nostra Signora di Bonaria di Marceddì e altri soggetti del territorio, con il sostegno della Regione Sardegna (Assessorato del Turismo) e il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo.

“Siamo molto emozionati per questo centenario, dopo aver vissuto l’incontro con il Papa il 26 aprile per la benedizione della corona per Nostra Signora di Bonaria. Quello che ci attende sarà un momento ugualmente intenso e significativo”, dice la presidente del comitato dei festeggiamenti, Roberta Cicu, “soprattutto per noi componenti del comitato che stiamo lavorando al Centenario dal 2022”.

Si parte venerdì 18 agosto alle 18 con la messa e il pellegrinaggio a piedi per 13 km con il simulacro della Vergine da Terralba a Marceddì, accompagnato dai fedeli a piedi e dalla banda musicale Giuseppe Verdi. Alle 23, nella borgata di pescatori, il dj set di Gianluca Littera animerà la serata. Alle 24 lascerà il palco a Dj Paolo Noise da Radio 105 e all’una dj set FNDR.

Sabato 19 alle 19 la celebrazione della messa presso la chiesetta di Marceddì, a cui seguirà la processione con il simulacro per le vie della borgata. Alle 20,30 via alla Sagra del pesce, mentre alle 22,30 il concerto della band finalista di Italia’s Got Talent “Dress in black”; per le 23 in programma uno spettacolo pirotecnico.

Domenica, dopo la celebrazione eucaristica delle 8,30, sarà caratterizzata da uno dei momenti uno dei momenti più emozionanti di tutta la festa religiosa: la tradizionale processione in mare delle 10, a cui seguirà la Messa solenne. La statua della Madonna sarà posta su un peschereccio, adornato di bandierine, ed sarà accompagnata dai fedeli in barca in corteo sullo specchio d’acqua della laguna. Alle 18 al via una serata dedicata ai più piccoli, mentre alle 22 in programma uno spettacolo varietà con balli sardi, canzoni e intrattenimento.

Da lunedì 21 a venerdì 25 agosto previsto tutti i giorni alle 18,30 il rosario e alle 19 la celebrazione della Messa. Sabato 26 agosto alle 18 verrà celebrata la santa messa a Marceddì, alla quali seguirà il rientro con processione a piedi fino a Terralba.

Il calendario dei festeggiamenti civili si chiuderà nel fine settimana del 25 e 26 agosto. Venerdì alle 22 previsto il concerto de “I Nottambuli” a Marceddì, mentre sabato alle ore 23 in piazza Caduti sul lavoro a Terralba lo spettacolo “Dance Time Machine anni 90 – 2000”, con diversi dj e vocalist di fama nazionale.

Giovedì, 10 agosto 2023