Hanno fatto il possibile per salvarlo, ma le condizioni gravissime dopo lo schianto a bordo della sua moto contro un’auto non hanno lasciato scampo ed è spirato fra le braccia dei soccorritori. E’ morto così un motociclista tedesco questo pomeriggio sulla 125, l’Orientale sarda, all’altezza di Girasole, in Ogliastra. L’incidente è avvenuto verso le 16.30, di fronte al distributore Fiamma 2000. L’uomo era in vacanza nell’isola, in questi giorni stava facendo tappa in Ogliastra, sempre a bordo della sua moto. Ancora sconosciute e in fase di accertamento le cause dello schianto. L’ uomo è rimasto gravemente ferito, poi è deceduto tra le braccia dei soccorritori del 118 che hanno tentato invano di rianimarlo. Sul posto per i rilievi sono arrivati i carabinieri.

