Cent'anni fa Lawrence viaggiò nell'isola: via alla XIV edizione del festival intitolato allo scrittore inglese

La manifestazione che si concluderà il 1 agosto, costituita da diversi appuntamenti itineranti, prevede incontri letterari, spettacoli, animazione, laboratori, viaggi speciali del trenino verde

MANDAS. Prende il via oggi giovedì 8 luglio la XIV edizione del “Festival della Letteratura di Viaggio David Herbert Lawrence”. La manifestazione che si concluderà il 1 agosto, costituita da diversi appuntamenti itineranti, prevede incontri letterari, spettacoli, animazione, laboratori, viaggi speciali del trenino verde. E’ stata organizzata dai comuni di Mandas, Laconi, Isili, Serri, Nurallao e dall’associazione enti locali per le attività culturali e di spettacolo con il contributo della “Fondazione di Sardegna”, l’assessorato regionale della pubblica istruzione, l’azienda regionale sarda trasporti e il Touring club della Sardegna.

Quella di quest’anno è una edizione speciale perché ricade nel centesimo anniversario del viaggio in treno nella Trexenta, nel Sarcidano e nel Mandrolisai che lo scrittore inglese, autore del libro “Mare e Sardegna”, fece nel 1921 insieme alla moglie Frieda Von Richtofen. Questo pomeriggio alle 19,30 saranno presentati due libri: a Nurallao, in Piazza Repubblica, “Un sogno chiamato Gigi Riva” di Angela Latini (edito da Condaghes), modera l’incontro Martina Mattioli; a Serri, nel Santuario Nuragico di Santa Vittoria, “La Signora della stazione” di Dolores Deidda (edito da Booksprint), moderano l’incontro Sabrina Schirru e Umberto Oppus. Sempre oggi altri appuntamenti alle 18,30: a Serri, nel parco giochi, la “Compagnia la botte e il cilindro” metterà in scena lo spettacolo teatrale per ragazzi “La città di smeraldo” tratto da “Il meraviglioso mago di Oz” di, Lyman Frank Baum. a Nurallao, in piazza Repubblica, letture animate per ragazzi “Coriandoli di storie” incontro con l’autore Roberto Brughitta e Eleonora Giua.