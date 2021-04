In barba alle regole per il contenimento del coronavirus hanno organizzato una cena domenica al circolo dei sardi di Borgoricco, in provincia di Padova. Secondo quanto riporta il giornale il Gazzettino, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato la presenza del presidente e di 38 ospiti, intenti a consumare felicemente bevande e prelibatezze culinarie.

Per tutti è scattata la sanzione prevista dalla normativa per non aver rispettato il divieto di assembramento, l’uso della mascherina e per presenza fuori dal territorio comunale senza giustificata motivazione.

(immagine di repertorio)

L'articolo Cena al Circolo dei Sardi nonostante i divieti anti covid: multato il presidente e 38 ospiti proviene da Casteddu On line.