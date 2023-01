Oristano

Parlano alcuni dirigenti, dopo l’ordinanza emessa nelle scorse settimane

Dentro gli scatoloni all’ingresso o chiusi nello zaino, rigorosamente spenti. Una cosa è certa: i cellulari degli studenti oristanesi in classe non costituiscono elemento di distrazione.

È quanto affermano alcuni dirigenti, che confermano il rispetto delle indicazioni contenute nel documento inviato lo scorso mese dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. E ciò avviene da molto prima che l’ordinanza raggiungesse i plessi scolastici oristanesi, sia negli istituti comprensivi (in particolare nelle scuole medie), sia alle superiori.

“Ci eravamo già dotati di una sorta di regolamento”, spiega Paolo Figus, dirigente dell’Istituto comprensivo di Cabras. “La prassi è che gli alunni lascino il cellulare all’ingresso in un raccoglitore, ma per ogni necessità si possono usare, dopo una valutazione caso per caso”.

L’uso dello smartphone, comunque, non è del tutto bandito tra i banchi: “Non è escluso l’uso didattico, stiamo infatti procedendo a un grande lavoro di digitalizzazione”, illustra Figus anticipando l’organizzazione di attività legate al cyberbullismo: “Stiamo programmando un lavoro di sensibilizzazione all’uso corretto e consapevole dello strumento e al contrasto di ricadute negative”.

“Ci diamo regole per evitare gli usi impropri, come gli scatti di foto, le registrazioni e la diffusione di questi”, continua il dirigente, spiegando di aver affrontato una situazione di questo tipo: “È stata scattata una foto e sono stati abili a rimaneggiarla, ma sono stati spinti da goliardia, più che da spirito malevolo. Abbiamo coinvolto le famiglie e sanzionato i ragazzi”.

“Si opera anche sul lato educativo, per far capire che c’è un altro utilizzo e ci sono i rischi”, conclude Paolo Frongia, puntando l’attenzione anche sulla necessità di un livello psicologico del discorso: “Intendiamo spiegare ai ragazzi che è importante anche la socializzazione in presenza e ci stiamo muovendo per riportare la scuola alla funzione di laboratorio sociale”.

“La circolare del ministro non ha introdotto nessun elemento di novità”, spiega il dirigente dell’Istituto comprensivo di Villamar, Roberto Scema. “La norma già esiste”.

“I nostri ragazzi in classe tengono i cellulari spenti nello zaino”, continua. “In accordo potrebbero essere lasciati in scatole, ma non è questo l’importante. I ragazzi sono ligi alla consegna”.

“Molto di rado abbiamo messo in atto l’antica operazione del sequestro e della riconsegna ai genitori”, aggiunge il dirigente, che avverte l’esigenza di “un intervento educativo”.

“Quando internet e le chat di classe diventano luogo di scontri e offese è un elemento per tornare a discutere dell’utilizzo consapevole”, chiarisce Scema, che ha notato un cambiamento dell’utilizzo degli smartphone dopo la pandemia: “Spesso non è vigilato e controllato e sta favorendo l’adultizzazione precoce sulla quale bisogna intervenire”.

Scema parla di una contrapposizione della superficie contro la profondità: “Su Instagram o TikTok scorrono le immagini con il pollice opponibile, cosa che potrebbe fare anche un primate, ma senza dedicare tempo ai testi”.

Il dirigente del Comprensivo di Villamar, piuttosto, sottolinea la necessità di “mettere in discussione come si fa scuola”.

Anche negli istituti superiori i regolamenti di istituto precedono il divieto: “La mia scuola, come altre ha un regolamento d’Istituto e non ha aspettato l’ordinanza”, chiarisce Franco Frongia, dirigente dell’Istituto Industriale Othoca di Oristano.

“Per mia esperienza il divieto esiste, ma non è assoluto”, precisa Frongia. “Non è raro il caso in cui i nostri alunni lo utilizzino per l’attività didattica, previo consenso del docente”.

“Non demonizzo gli smartphone come strumenti del diavolo, non mi piace questa idea”, dice ancora Frongia, spiegando che è capitato di procedere con il sequestro: “se i ragazzi non rispettano il richiamo del docente”.

Franco Frongia ha parlato del divieto assoluto come di una “strategia perdente” e sottolineato l’importanza di un uso “responsabile e consapevole, in accordo con i docenti”.

Venerdì, 13 gennaio 2023