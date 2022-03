“Nel carcere cagliaritano sono ristretti detenuti con spiccata pericolosità criminale – aggiunge Michele Cireddu – che si uniscono al numero esorbitante di detenuti con problemi psichiatrici, un mix esplosivo che mette a dura prova in ogni turno gli agenti, basti pensare che nel carcere di Uta si verificano il triplo degli eventi critici rispetto a tutti gli altri Istituti della regione. Abbiamo appreso della volontà del ministro della Giustizia di nominare il giudice cagliaritano Carlo Renoldi a capo del Dipartimento. Al netto delle polemiche che sono nate a seguito di questa decisione, auspichiamo che sappia riconoscere i problemi della Sardegna, sappia avviare un confronto costruttivo con i rappresentanti dei lavoratori, sappia invitare i direttori, i comandanti in tutti gli Istituti della regione e sopratutto un Provveditore che abbia la capacità di prendere in mano la situazione e ripristinare corrette relazioni sindacali in favore a tutto il personale ma soprattutto sappia sbattere i pugni nella scrivania del dipartimento e del Ministro quando necessario”.

“Sono in atto indagini per identificare gli autori dell’introduzione dei cellulari e delle sostanze stupefacenti – spiega Michele Cireddu – resta comunque l’importante attività del personale della polizia che dimostra di essere più forte delle avversità rappresentate dalla gestione fallimentare del sistema penitenziario. Abbiamo infatti definito il sistema penitenziario fallimentare e da rifondare, slogan ripetuto, a ragione, da tutti i livelli della Uil che fornisce il quadro desolante della gestione dell’amministrazione”.

