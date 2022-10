Oristano

Lunedì il convoglio che ricorda il viaggio della salma del Milite Ignoto toccherà otto comuni della Provincia

Saluti e ossequi in provincia di Oristano al passaggio del treno della memoria, in omaggio al Milite Ignoto, in programma lunedì prossimo (24 ottobre).

Sono state rese note da alcune amministrazioni comunali le iniziative previste per il transito del convoglio.

A Paulilatino l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gallus ha organizzato diversi momenti di omaggio. Alle 16.15, nella sala consiliare, la lectio a cura del generale Giovanni Domenico Pintus dal titolo “Culto dei Caduti e il Milite Ignoto”. L’iniziativa sarà aperta dai saluti dell’amministrazione comunale.

Alle 18.15 ci si sposterà nella stazione ferroviaria in attesa del passaggio del treno della Memoria. Saranno presenti il corso “San Teodoro” e l’orchestra di fiati “Eleonora d’Arborea” di Paulilatino.

Seguirà un momento conviviale.

Nella stazione di Marrubiu saluteranno il passaggio del convoglio – che rallenterà – i sindaci dei paesi del territorio: “Insieme a me”, ha fatto sapere il sindaco di Marrubiu Luca Corrias, “ci saranno i primi cittadini di Terralba e Arborea”.

“Non mancheranno i rappresentanti delle associazioni militari e civili del territorio”, ha aggiunto il sindaco di Marrubiu, precisando che “il treno alla stazione di Sant’Anna effettuerà una fermata di 6 minuti di carattere tecnico. Anche qui sarà presente una rappresentanza dell’amministrazione”.

“La stazione del paese”, ha concluso il sindaco Corrias, “sarà allestita per l’occasione”.

Il treno della Memoria in Sardegna percorrerà 295 chilometri, da Golfo Aranci a Cagliari.

In provincia di Oristano il convoglio transiterà ad Abbasanta (alle 18.51), Paulilatino (18.56), Bauladu Milis (19.02), Solarussa (19.08), Oristano (19.13) e Sant’Anna di Marrubiu, dove il convoglio arriverà alle 19.21 e ripartirà alle 19.27. Il treno proseguirà poi per Marrubiu (19.33), Uras Mogoro e via fino a Cagliari, dove arriverà alle 20.32. Alla stazione cagliaritana – al binario 8 – mercoledì 26 ottobre sarà possibile visitare la mostra immersiva multimediale e commemorativa.

Il convoglio della Memoria è ripartito per ricordare l’anniversario dell’arrivo nella stazione di Roma Termini del mezzo che trasportava la salma del Milite Ignoto. Dopo le celebrazioni ufficiali lo scorso anno, in occasione del Centenario del Milite Ignoto, il Ministero della Difesa, ha deciso di far riprendere il viaggio del treno, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.