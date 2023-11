Cede l'asfalto sulla 195 in direzione Cagliari, automobilisti in allarme

Nuovo cedimento lungo la statale 195 direzione Cagliari, operai dell’Anas sul posto per valutare la situazione, traffico comunque regolare. La segnalazione giunge proprio dagli automobilisti di passaggio che si recano nel capoluogo sardo: “Prestate attenzione nella strada 195 verso Cagliari, lato mare ha ceduto un pezzo di asfalto dove hanno messo il guard rail per chiudere una piazzola di sosta, è il pezzo dove arrivano gli schizzi dal mare e si depositano le alghe in strada”. Una problematica che va avanti da tempo quella che, in questi giorni, si ripresenta nuovamente.

Ogni mareggiata prova la trafficatissima arteria percorsa da migliaia di automobilisti ogni giorno e la premura da parte dei cittadini è costante: “Succede da anni oramai. Hanno provato a fermare il mare con le pietre” commenta un residente di uno dei centri abitati che sono collegati a Cagliari tramite la ss 195. “È davvero pericoloso, ho visto poca fa, alcuni addetti dell’Anas. Probabilmente stanno decidendo il da farsi” spiega un’altra residente. Il traffico è, comunque, regolare. Non sono registrate interruzioni.