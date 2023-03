C’è TourismA a Firenze, la Fondazione Mont’e Prama propone i Giganti come ambasciatori

Firenze

Tre giornate al salone internazionale su archeologia, ambiente e turismo sostenibile

Oggi al Palazzo dei congressi di Firenze apre la nona edizione di TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale. Ovviamente la Fondazione Mont’e Prama non poteva mancare a un appuntamento che prevede decine di incontri, centinaia di relatori, stand e laboratori didattici, una vetrina imperdibile dove presentare l’immenso patrimonio del Parco archeologico naturale del Sinis.

La kermesse, organizzata da Archeologia Viva e punto di riferimento per tutti gli appassionati del mondo antico, offre un programma particolarmente ricco con decine di incontri e centinaia di relatori di primo piano richiamando a Firenze appassionati, viaggiatori e addetti ai lavori. Tra gli appuntamenti anche la prima edizione del Premio internazionale per la comunicazione e valorizzazione dei beni culturali.

“Racconteremo un territorio dove archeologia, ambiente e turismo culturale si fondono in un connubio perfetto, trasmettendo l’eccezionale valore aggiunto dato dalla natura incontaminata del Sinis, capace di catturare il viaggiatore odierno, attento a elementi come ecosostenibilità e accessibilità dei luoghi”, ha detto il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni.

Lo stand della Fondazione, con il personale della cooperativa Penisola del Sinis, da questa mattina accoglie i visitatori. Nei tre giorni, gli operatori saranno impegnati anche nel workshop B2B del turismo culturale, che ospiterà delegazioni estere, da Croazia, Fiandre, Giordania, Israele, Malta, Polonia, Portogallo, Turchia, enti di promozione italiani (per Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sardegna), insieme a tour operator specializzati, italiani e esteri.

Due le conferenze in programma per la Fondazione Mont’e Prama. Oggi, venerdì 24 marzo, alle 17 il presidente Anthony Muroni parlerà dei “Giganti di Mont’e Prama, ambasciatori della Sardegna nel mondo”. Domani, sabato 25 marzo, dalle 12 alle 13.30 nella sala Verde un convegno a più voci coordinato da Nadia Canu, direttrice della Fondazione, dal titolo “La Sardegna nel mondo. Promozione tramite il racconto archeologico”. Il convegno sarà aperto dai saluti dell’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Fasolino. Il presidente Anthony Muroni introdurrà i lavori con un intervento sul Grande Progetto Mont’e Prama, con il quale la Fondazione sta lavorando per la valorizzazione del patrimonio culturale del Sinis attraverso interventi su infrastrutturazione, restauro e accessibilità dei siti. Nadia Canu poi traccerà le linee della imminente mostra che verrà allestita al Metropolitan Museum di New York.

Seguiranno i due interventi di Ruggero Pintus, per il CRS4, con una relazione sulle tecnologie di calcolo visuale per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali, e Antonio Barone, direttore del The Phoenicians Route: parlerà dei paesi del Mediterraneo in Sardegna in relazione alla ventesima Assemblea generale internazionale della “Rotta dei Fenici” e delle antiche civiltà, che si terrà a Cabras nel mese di ottobre.