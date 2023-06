C’è anche Paulilatino con una giornata tra arte e natura tra le tappe del Festival Respiro

Paulilatino

Una rassegna nomade di arti performative e pratiche sensibili proposta da Teatro di Sardegna

Una giornata all’insegna della natura, tra storia e tradizione della Sardegna. È quello che si farà nella tappa a Paulilatino della terza edizione del Festival Respiro, il festival nomade di arti performative e pratiche sensibili organizzato dal Teatro di Sardegna, in programma dal 25 giugno al 1° luglio.

Un ricco cartellone di eventi che si snoderanno tra Cagliari, Nuoro, Ussana oltre che Paulilatino, con un strascico anche nel borgo dell’Argentiera. Il programma del festival ospita quest’anno una molteplice scena performativa internazionale, sostiene laboratori per l’infanzia, pratiche di riscoperta comunità, workshop sulle politiche inclusive, propone sperimentazioni musicali e alimentari, insistendo sugli incontri ibridati.

E nell’Oristanese, a ospitare il festival sarà il pozzo di Santa Cristina in occasione della giornata itinerante, dal nome “Respiro fuoriporta”, in programma per giovedì 29 giugno alle 12. La giornata inizierà alle 10 con partenza da Cagliari e una prima tappa nella sede di Tiscali, a Sa Illetta. Dopo la visita a Santa Cristina (prevista per le 12) si ripartirà verso Nuoro, dove alle 15 è in programma il workshop “Filindeu – Handmade Traditional Pasta”. Ultimo appuntamento alle 18 al teatro Eliseo con “Enemy – A Peace Conference”, poi il rientro a Cagliari.

Il costo per la giornata intera – comprensivo di trasferimento andata e ritorno in bus, pranzo, workshop e spettacolo – è di 50€. Le prenotazioni vengono raccolte all’indirizzo alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L’iniziativa è in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

“Se esiste un tratto che accomuna la possibilità di esistenza e di interconnessione tra tutti i viventi risiede proprio nel respiro, comune e universale, che consente la mescolanza e rappresenta l’esperienza sensibile di immersione negli ambienti e contaminazione con gli altri”, spiega la curatrice del Festival, Giulia Muroni. “Quando parliamo di pratiche sensibili ci riferiamo a pratiche legate alla conoscenza attraverso i sensi, al fare insieme: quindi al workshop per fare la pasta artigianale, ai laboratori per costruire i nidi, gli incontri di corpi non conformi, le attività di autonarrazione che rientrano nell’apprendimento collettivo, compito di cui i processi artistici sono portatori. Tutto ciò affonda le ragioni nel desiderio di decolonizzare – a partire dai margini che abitiamo – le prospettive e gli immaginari che si impongono nelle nostre esistenze”.

Le curatrici artistiche sono Giulia Muroni e Valentina Salis, e per questa edizione, Carol Rollo si è presa cura della parte di sperimentazione sonora del 1° luglio, a Campidarte.

Il Festival Respiro è sostenuto dall’Unione Europea, dal Ministero della Cultura, dalla RAS – Turismo, dalla Fondazione Sardegna Film Commission e dalla Fondazione di Sardegna. Per il programma completo con tutte le tappe del festival, qui.