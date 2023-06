Cavart, il festival delle arti della cultura ambientale - Sardegna

Il piccolo borgo di Monteleone Rocca Doria, 125 abitanti, ospiterà il 24 e 25 giugno la quinta edizione di "Cavart - Extrazioni Culturali", festival delle arti e della cultura ambientale.

La manifestazione, che rientra nel programma di promozione turistica "Salude & Trigu" della Camera di commercio di Sassari, è organizzata da Girovagando, Theatre en vol e Officine Culturali, in collaborazione con il Comune di Monteleone Rocca Doria e l'Unione dei Comuni del Villanova.

Saranno due giorni di intrecci culturali, laboratori ed esposizioni realizzate nelle case, escursioni e arrampicate sportive nella storica cava del paese, spettacoli artistici e stand di prodotti artigianali ed enogastronomici per le vie.

"Abbiamo aderito con grandissimo entusiasmo e orgoglio identitario a questa manifestazione. Siamo il secondo Comune più piccolo dell'isola ma certamente tra i borghi più belli e suggestivi di Sardegna e d'Italia", commenta la sindaca di Monteleone Rocca Doria, Giovanna Fresi.

"Il progetto rientra in un ampio quadro di rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione dell'antico borgo avviato dalla nostra amministrazione. Politica di valorizzazione del ricco patrimonio storico culturale archeologico e ambientale.

Puntiamo su progetti orientati a proporre forme di turismo culturale sostenibile avviando una serie di strategie per riqualificare il borgo e combattere isolamento e spopolamento.

Coinvolgere la popolazione in maniera attiva, e ancora l'Università, mondo associativo e cittadini stessi: l'insieme può e deve fare la differenza. Raccontare un territorio bellissimo, promuoverne la sua conoscenza valorizzandone tutte le risorse, superandone i fattori di inerzia e fatalismo che accompagnano il fenomeno dello spopolamento".

Fra i tanti artisti che si esiberanno per Cavart, l'Orchestra popolare della Sardegna, i Tenores di Neoneli, i catalani Joan Chamorro Trio, i francesi Lezard Bleus.



