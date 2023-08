Cavallo in fuga a Serramanna: "Ha una corda legata al collo"

Cavallo in fuga in corso Europa a Serramanna: con una corda legata al collo ancorata ad un blocchetto di cemento, il quadrupede ha paralizzato il traffico prima di dileguarsi nei campi limitrofi. L’animale è legato a un sostegno ma, evidentemente, non abbastanza pesante per frenare la sua forza o, forse, la voglia di cercare un riparo dal sole. Ha girovagato per qualche minuto nella trafficatissima arteria, dove in quel momento transitavano anche un tir diretto verso l’industria per la trasformazione del pomodoro, e diverse automobili. Dopo la passeggiata in strada si è rifugiato in prossimità di alcune piante dentro al terreno dove, presumibilmente sostava. Un pericolo, insomma, sia per gli automobilisti che per l’animale che ha rischiato seriamente di essere travolto.