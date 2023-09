Cavalli, bene i test di Arborea per l’endurance. E tra un anno arrivano Campionato d’Europa e Mondiale

Arborea

Ecco tutti i protagonisti della manifestazione che il maltempo non ha fermato

Ad Arborea cala il sipario sul test di qualificazione in vista del Campionato d’Europa Young Riders e del Mondiale Giovani Cavalli 2024 di endurance equestre. Il ricco cartellone di gara del Sardegna Endurance Festival è stato completato, sabato scorso, dal penultimo appuntamento con il Circuito Fise e Coppa Italia Giovani Cavalli, nonché dalla presenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’Anica che hanno contribuito in maniera importante a dare lustro all’evento.

Il meteo ha provato a rovinare la festa sorprendendo tutti all’imbrunire del venerdì pre-gara con una vera e propria bomba d’acqua. Alle 2 di notte il comitato organizzatore, valutati i danni alle strutture, ha riunito tutte le maestranze disponibili all’Horse Resort e sono iniziate le riparazioni, per presentare ai primi cavalieri alla partenza delle 6.30 del mattino un parterre rimesso a nuovo.

A mettere i titoli di coda alla gara lunga di giornata ci ha pensato la plurimedagliata Costanza Laliscia che in sella ad Assim du Barthas ha chiuso la CEI2* alla media di 17,04 chilometri orari. Insieme all’amazzone umbra ha tagliato il traguardo la collega di regione Mariachiara Fagiani con Feria de Vergnes che ha vinto la CEI2YJ1*. A completare il podio della CEI2* è stata la sarda Paola Musio con Una Lady e la francese Sandra Mazzoni con Hanima du Cavallon.

Argento e bronzo nella CEIYJ2* per il friulano e figlio d’arte Nicholas Scola con Ciliegio della Bosana e per la valdostana Giorgia Pisano con Zagaia dei Laghi. Le gare internazionali si sono chiuse con le due 100 chilometri vinte per la CEI1* senior dalla francese Jennifer Noll Shumacher con Alma e dalla sarda Marica Anna Marras con Byron del Ma nella young rider.

Nella CEI1* senior salgono sul podio Emanuela Ita Marzotto con Akela d’Acacia e a seguire Luca Mura dalla Sardegna con Abba di Gallura. Per finire, seconda e terza piazza in CEIYJ1* per la friulana Sofia Onesto con Deuss by Panduss e per la sarda Maria Letizia Grazia Orecchioni su Amore.