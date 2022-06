Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

I festeggiamenti proseguiranno venerdì 15 luglio alle 19 in piazza ‘e s’Ena con la premiazione del concorso di poesia, in collaborazione con la Pro Loco di Sedilo. Sabato 16 luglio verrà celebrata la santa messa al santuario alle 19 e alle 22.30, in piazza ‘e s’Ena, ci sarà il concerto di Emma Muscat.

Alle 18.30 appuntamento presso la chiesa parrocchiale con i vespri solenni e la processione di San Costantino per le vie del paese. Ad accompagnarla sarà l’associazione musicale Launeddas del Sinis. Ci sarà spazio anche per la benedizione eucaristica.

Mercoledì 6 luglio , a partire dalle 6 e successivamente ogni ora, spazio alle messe al santuario. La messa presso la chiesa parrocchiale verrà celebrata alle 7.30 e alle 9.30. Alle 11 è invece in programma la solenne concelebrazione al santuario. A presiederla sarà il vescovo di Faenza-Modigliana, monsignor Mario Toso. Altre messe al santuario verranno celebrate alle 16, alle 17 e alle 18. Alle 18, inoltre, in piazza San Giovanni ci sarà l’attesa consegna de Sas Pandelas.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail