Cav. Geom. Angelo Schirru, Trigesimo e Ringraziamento

TRIGESIMO

Io sono mille venti che soffiano.

Sono il sole che brilla sul grano maturo.

Sono fra le stelle che brillano nella notte.

Non piangere per me,

anche se non mi vedi io sono sempre lì,

a farti compagnia,

ad asciugare le tue lacrime

e a tenerti per mano!

Nel Trigesimo dalla scomparsa del nostro amato e indimenticabile

Cav. Geom. Angelo Schirru

La famiglia invita quanti lo conobbero e l’amarono

ad unirsi alle loro preghiere nella Santa Messa di suffragio

che sarà celebrata

Martedì 22 agosto 2023, alle ore 17.00

nella Chiesa Parrocchiale di San Sperate