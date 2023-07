Cav. Geom. Angelo Schirru, la famiglia ringrazia

La famiglia del caro estinto

Cav. Geom. Angelo Schirru

RINGRAZIA

tutte le persone che, in questi giorni di lutto, hanno partecipato al loro dolore.

In particolare la Coop. ”Il Gabbiano”, i medici e gli infermieri del reparto dialisi del Santissima Trinità, il medico di base Dottor Fioretti, infermiere e fisioterapista dell’Adi e l’assistente Monica Cappai per le amorevoli cure prestate.

Si ringrazia il Patriarca di Gerusalemme e di tutto l’Oriente, il Gran Priore, il Luogotenente Nazionale Comm. Salvatore Sotgiu, i Cavalieri Luigi Murtas e Paolo Casti per il Picchetto d’Onore prestato ai funerali, il Segretario Particolare anche in qualità di Cerimoniere Dott. Marco Fois Biggio per tutta l’organizzazione e tutti gli altri Cavalieri dell’Ordine Patriarcale della Santa Croce di Gerusalemme convenuti.

Si ringrazia per gli omaggi floreali ricevuti: la Sardaflora e la famiglia Murtas, le famiglie: Saba, Tore Ambus, Angelo Cherchi, Sergio Schirru, i fratelli e sorella e nipoti, gli amici di Richi.

Si ringrazia il fratello Gigi per la sua costante e amorevole presenza che ha sempre assicurato con profondo affetto in particolare in questi ultimi anni.

Il Vicesindaco, Dott.ssa Germana Cocco per tutto l’impegno profuso, la sincera amicizia e l’amore filiale che gli ha sempre riservato.

La Schola Cantorum di San Sperate e l’organista don Albino Lilliu per i canti eseguiti durante la solenne celebrazione dei riti funebri officiati da Padre Nicola che ringraziamo, insieme al Padre Spirituale e Assistente Nazionale dell’Ordine Patriarcale, Don Massimo Noli.

Un ringraziamento vada all’Associazione No.Va. O.R.S.A. Protezione Civile di San Sperate per la presenza.

Grazie a Tiemme Onoranze Funebri per l’ineccepibile servizio e l’amicizia dimostrata.

Si ringraziano ancora tutte le persone che a diverso titolo hanno contribuito in diversi modi a manifestare la loro vicinanza con attestati di affetto attraverso telegrammi, i social media e i network e tutti coloro i quali con la loro presenza hanno dato conforto e assistenza alla famiglia.

La moglie Maria Cristina con i figli: Diego, Giorgio, Riccardo e nuore.