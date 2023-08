Causa un incidente con feriti a Castiadas, denunciato: circolava senza aver conseguito la patente.

Dopo gli accertamenti compiuti in seguito a un sinistro stradale con feriti, avvenuto in località San Pietro a Castiadas, i carabinieri hanno denunciato per rifiuto di accertamenti sullo stato di ebbrezza alcolica e in ordine all’uso di stupefacenti, reiterazione della guida senza patente e violazione del provvedimento del foglio di via obbligatorio, un 52enne di Quartu Sant’Elena, disoccupato, noto alle forze dell’ordine e già allontanato da quel Comune. L’uomo non ha mai conseguito la patente e col suo scooter Yamaha x-max 250, ha effettuato un sorpasso molto azzardato, colpendo un altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto e riportando lesioni che ne hanno determinato il trasporto e il ricovero presso l’ospedale Brotzu. Giunto al nosocomio il 52enne ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti richiesti dai militari, finalizzati a constatarne l’eventuale stato di ebbrezza alcolica o l’uso di sostanze stupefacenti. Per legge il rifiuto corrisponde ad ammissione di positività. Il motociclo è stato sottoposto a sequestro.