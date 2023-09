Caterina Murino sfila sul red carpet di Venezia con il suo bassotto in ricordo dell'orsa Amarena

Bella e con un cuore immenso, l’attrice cagliaritana, madrina dell’80^ edizione della Mostra del Cinema, ha incantato tutti: flash dei fotografi impazziti quando ha fatto la sua comparsa con il suo amico a quattro zampe, una scelta per sensibilizzare, ancora una volta, verso il rispetto nei confronti degli animali. La vicenda che ha coinvolto l’orsa Amarena ha commosso animalisti e ambientalisti che ora sperano che i suoi piccoli possano essere catturati e accuditi. Senza le cure della mamma, infatti, morirebbero di fame, troppo piccoli per provvedere a procurarsi il cibo da soli. La Murino è conosciuta anche per le sue battaglie contro la crudeltà degli esseri umani nei confronti degli animali, una lotta che porta avanti da sempre, gesti semplici, nobili che arricchiscono le doti e le qualità di uno dei personaggi più amati dal pubblico nazionale e internazionale, un orgoglio per tutta la sua Sardegna che porta sempre nel cuore.

“Sole tu sei il simbolo dell’amore – ha scritto l’attrice su Instagram – per tutti quegli animali uccisi e massacrati dall’ignorante mano dell’uomo. Amarena questo è per te”.