Castiadas, perde il controllo dell’auto e va a sbattere contro il guardrail sulla 125: grave una donna

Stanotte a Castiadas, i Carabinieri della Stazione di Villasalto e quelli del Radiomobile della Compagnia di San Vito sono intervenuti sulla strada statale 125 Var al km 23+200, per un incidente autonomo che ha visto coinvolta una Citroen Saxo di proprietà e condotta da una sessantacinquenne di Muravera.

La donna, mentre percorreva la statale in direzione Cagliari, giunta su un tratto di strada rettilineo, con il manto stradale in rifacimento, regolarmente segnalato da opportuna segnaletica da cantiere, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo andando a impattare frontalmente contro il guardrail della corsia opposta. Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata presso il Pronto soccorso dell’Ospedale San Marcellino di Muravera dove è tenuta sotto osservazione in prognosi riservata, non in pericolo di vita. A seguito delle verifiche dei Carabinieri è risultato che i documenti di guida e di circolazione della donna sono in ordine. Come previsto dal codice della strada, sono stati richiesti dai Carabinieri all’ospedale accertamenti tossicologici sul sangue della protagonista del sinistro stradale.