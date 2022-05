CASTIADAS. Per cause ancora in via di accertamento, tra le ipotesi più accreditate l’asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda, che dopo essere uscita di strada si è ribaltata nella cunetta. La conducente, una lavoratrice stagionale cinquantaquattrenne di Castiadas, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo. La donna soccorsa dall’equipe della medicalizzata del 118 del distretto del Sarrabus Gerrei, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ha riportato un trauma cranico. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso. A bordo dell’auto viaggiava anche il figlio ventiquattrenne della donna, anche lui lavoratore stagionale, che fortunatamente ha riportato lievi ferite. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza al Policlinico di Monserrato per accertamenti. L’incidente è avvenuto questa mattina nella strada provinciale, in località Sitò. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza “India” dell’associazione “Volontari del soccorso Costa sud est” di Villasimius con infermiere a bordo. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Villasimius. (Gian Carlo Bulla)