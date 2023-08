Castiadas, il lieto evento a Monte Turnu: i tartarughini nati accanto allo stabilimento balneare

E alla fine ce l’hanno fatta e hanno raggiunto il mare. Dopo l’individuazione del nido di tartarughini in prossimità dello stabilimento Iki Beach, grazie all’intervento degli operatori dell’Area marina protetta di Capo Carbonara, ieri pomeriggio alla presenza di tanti curiosi, il sito è stato tempestivamente recintato e messo in sicurezza per accompagnare il delicato momento della schiusa delle uova e dell’ingresso dei tartarughini al mare.

“Grazie alla dedizione e alla professionalità di tutto lo staff, nel tardo pomeriggio di ieri, con enorme commozione dei presenti, si è verificato il momento tanto atteso e i piccoli tartarughini hanno visto finalmente la luce”, ha raccontato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, “è stato un momento davvero emozionante, di cui i presenti sono sicuro conserveranno un ricordo unico e indimenticabile. Per Castiadas è un’altra occasione di gioia apprendere che sulle nostre spiagge la presenza dell’uomo continua ad integrarsi che le meraviglie che la natura è in grado di regalarci”.