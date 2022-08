Trudu ne ha anche per l’amministrazione comunale di Castiadas: “Fanno pagare 10 euro di parcheggio per una spiaggia che trovi già occupata dalla notte prima, senza bagni, docce e senza un chiosco. C’è solamente un caddozzone, male organizzato”.

È, ormai, un classico di ogni estate, al pari della indispensabile crema solare o del costume da bagno. I furbetti delle spiagge, quelli che piazzano ombrelloni e sdraio sulla sabbia, anche dalla notte prima, a pochi metri dall’acqua, per avere un posto privilegiato. È successo anche oggi, Ferragosto 2022, nella spiaggia di Cala Pira, a Castiadas. Si tratta, molto probabilmente, o di residenti della zona o di vacanzieri che hanno preso in affitto le villette. E chi ha macinato tanti chilometri per potersi godere un quindici agosto di relax non ci sta è protesta. Marcello Trudu è partito da Cagliari e, al suo arrivo a Cala Pira, ha sgranato gli occhi: “Super cafoni a Cala Pira. Almeno 50 ombrelloni e altrettanti sdrai piazzati dalla notte prima”, racconta il bagnante, che ha spedito alla nostra redazione anche le foto della conquista selvaggia dell’arenile.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail