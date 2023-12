Castiadas, giovani scout a lezione di legalità: protagonisti i cani antidroga Leo e Krisnha

Rispetto delle leggi e delle regole, visita al museo della colonia penale e lezione sugli effetti devastanti delle droghe. Così hanno trascorso la loro prima giornata di campus invernale gli scout de Santuidu. I giovani, insieme ai loro genitori, hanno visitato il museo della ex colonia penale di Castiadas dismessa nel 1956, dove la responsabile Anna Palita ha raccontato la vita e le attività dei reclusi che in quegli anni, tra le tante attività, hanno bonificato i terreni allora paludosi ed impraticabili e costruito strade per permettere il collegamento dei vari territori. É stata poi eseguita una dimostrazione pratica dove i cani Leo e Krisnha del nucleo cinofili della polizia Penitenziaria hanno ritrovato delle sostanze stupefacenti precedentemente occultate e i conduttori hanno illustrato le tecniche operative ed evidenziato gli effetti devastanti delle sostanze. A renderlo noto i capi reparto degli scout Simone Utzeri, Eleonora Camboni ed Elisa Diana che hanno espresso parole di soddisfazione per la riuscita di una giornata estremamente proficua per i ragazzi.

“Siamo soddisfatti e crediamo sia stata una giornata utile che ha sancito un ottimo inizio del campo invernale in un territorio splendido ed ospitale. Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale di Castiadas, in particolare l’assessore Demurtas e il sindaco Murgioni, la responsabile del museo della colonia penale e il nucleo cinofili che ha risposto presente alla nostra richiesta di incontro. Crediamo che queste iniziative debbano essere ripetute perché rappresentano occasioni di crescita per i ragazzi e permettono di scoprire un mondo che può essere raccontato con realismo solo da chi lo vive quotidianamente”.