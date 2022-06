CASTIADAS. Primo quorum superato a Castiadas dove si sta votando per il rinnovo del consiglio comunale. Alle ore 17,30 hanno, infatti, già votato 567 elettori, il 40 % dei 1417 aventi diritto. Eugenio Murgioni, 68 anni, sposato, padre di due figlie, consigliere regionale dal 2004 al 2014, ex funzionario della coltivatori diretti, sarà pertanto, per la quinta volta, eletto sindaco del paese del Sarrabus, carica che ha ricoperto per 3 mandati consecutivi dal 1992 al 2006 e dal 2017 al 2022. Murgioni è candidato a sindaco dell’ unica lista in lizza, la civica “Castiadas: Cuore al passato, Occhi al futuro” . Oltre a Murgioni saranno eletti anche i dodici candidati: l’assessore uscente Chantalingrid Magro, e i consiglieri uscenti Marcello Aresu, Simone Cappai, Silvana Di Quattro, Alessandro Loddo. Le new entry sono: Gabriele Contu, Simona Demurtas, Anna Chiara Frau, Luciano Ghiani, Sandro Marci, Andrea Sergio Murgioni, Alessandro Zedda.. L’ufficialità avverrà tuttavia domani pomeriggio dopo lo scrutinio. Il sindaco Murgion, i infatti per essere eletto dovrà superare il secondo quorum: la metà più uno dei voti espressi. Gian Carlo Bulla