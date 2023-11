Castiadas, escursionista 66enne si fa male a una caviglia: in dieci per salvarla

Task force degli uomini del soccorso alpino per il recupero di una escursionista a Castiadas. La donna, una sessantaseienne di nazionalità italiana, nel percorrere il Sentiero Italia in località Baccu Sa Figu insieme ai familiari, si è infortunata alla caviglia e non è più stata in grado di proseguire. La donna è stata raggiunta da 10 tecnici provenienti dalle stazioni di Cagliari e Iglesias che, dopo averla stabilizzata, la hanno trasportata con la tecnica della portantina fino alla strada carrozzabile dove è stata presa in carico dal personale dell’ambulanza dell’Associazione Volontari Soccorso Costa Sud Est di Villasimius per essere accompagnata presso la struttura ospedaliera più vicina.

Il sopraggiungere dell’oscurità e il terreno impervio hanno allungato i tempi rendendo più difficoltoso sia il raggiungimento della donna.